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Devrim Özkan Kimdir? Devrim Özkan Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Film ve Dizilerde Rol Aldı?

Devrim Özkan Kimdir? Devrim Özkan Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Film ve Dizilerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2025 - 13:09

Şimdilerde Çift Kişilik Oda dizisinde Nilüfer karakterine hayat veren Devrim Özkan, son zamanların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Peki, Devrim Özkan kimdir? Kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır, özel hayatında neler oluyor? İşte Devrim Özkan hakkında merak edilen tüm detaylar!

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Devrim Özkan Kimdir?

Devrim Özkan Kimdir?

Devrim Özkan, ekran yolculuğuna genç yaşta adım atmış, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkat çekmiştir. Geniş kitlelerce Vuslat dizisindeki performansıyla tanınmış, ardından Gelsin Hayat Bildiği Gibi ile adını daha da duyurmuştur. 

Gerek televizyon gerek dijital projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini sağlamlaştırmıştır. Doğal oyunculuğu ve güçlü ekran duruşuyla yeni nesil yıldızlar arasında gösterilmektedir. Şu sıralar kariyerine hız kesmeden devam etmektedir.

Devrim Özkan Kaç Yaşında?

Devrim Özkan Kaç Yaşında?

Devrim Özkan 1998 doğumlu olup, 2025 itibarıyla 27 yaşındadır. 1.68 metre boyunda ve yaklaşık 55 kilo civarındadır. Fiziksel özellikleriyle ekran uyumu yüksek bulunan Özkan, zarif duruşuyla da dikkat çekmektedir. Burcu Yay’dır; enerjik, özgür ruhlu ve girişken yapısıyla da bu burcun özelliklerini taşıdığı söylenmektedir.

Devrim Özkan Aslen Nereli?

Devrim Özkan Aslen Nereli?

Devrim Özkan aslen Muğlalıdır. Ailesiyle ilgili çok fazla bilgi paylaşmasa da Ege kökenli bir aileden geldiği bilinmektedir. 

Oyunculuk eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde almıştır. Sahne sanatlarına olan ilgisi üniversite yıllarında belirginleşmiş, ardından İstanbul’a taşınarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Devrim Özkan'ın Kariyer Başlangıcı

Devrim Özkan'ın Kariyer Başlangıcı

Devrim Özkan, oyunculuğa üniversite yıllarında adım atmıştır. Henüz öğrenciyken dikkat çekmiş ve kamera karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Rüya dizisiyle geçmiştir. 

Bu projede sergilediği performans, yapımcıların ve izleyicilerin ilgisini çekmiş, böylece sektörde kalıcı bir yer edinmiştir. Özkan’ın keşfedilmesi bir ajans aracılığıyla değil, yeteneğiyle öne çıkması sayesinde gerçekleşmiştir.

Devrim Özkan'ın Özel Hayatı

Devrim Özkan'ın Özel Hayatı

Devrim Özkan, özel hayatını göz önünde yaşamaktan kaçınan isimlerden biri olmuştur. 2022 yılında Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bir birlikteliği olmuş, çift bir süre sonra yollarını ayırmıştır. 

O dönem sosyal medyada oldukça konuşulan bu ilişki dışında, Devrim Özkan hakkında bilinen başka bir aşk hayatı detayı bulunmamaktadır. Röportajlarında sık sık yalnızlığın ve kendine vakit ayırmanın önemini vurgulamış, kariyerine odaklandığını dile getirmiştir. Şu an itibarıyla bilinen bir ilişkisi yoktur.

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Devrim Özkan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Devrim Özkan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Çok yalnız başladım en başta.'

  • 'Songül’ün fevriliği bana çok benziyor; ben de fevri biriyim.'

  • 'Hayatta her şeyin bir zamanı olduğuna inanırım, rolümle de bunun mücadelesini veriyorum.'

  • 'Partner uyumu çok önemli, ekranda gerçek gibi görünmeyen hiçbir şeye inanmam.'

  • 'Benim için güçlü kadın demek, kendini tanıyan kadın demek.'

  • 'Beni ben yapan şey, pes etmeden devam etmemdir.'

Devrim Özkan'ın Yer Aldığı Diziler

Devrim Özkan'ın Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

  • Rüya, 2017, İpek Giray

  • Vatanım Sensin, 2017-2018, Havva

  • Vuslat, 2019-2020, Feride Çağlar

  • Ramo, 2020-2021, Nehir Hanlı

  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 2022-2023, Songül Acarerk Payaslı

  • Ne Gemiler Yaktım, 2023-2024, Fidan Hersekli

  • Çift Kişilik Oda, 2025 -, Nilüfer Yücel

İnternet Dizileri

  • Ex Aşkım, 2021, Selin

Devrim Özkan'ın Yer Aldığı Filmler

Devrim Özkan'ın Yer Aldığı Filmler

  • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 2023, Efsun Hatun

  • Mavi Mağara, 2021, Alara

Devrim Özkan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Devrim Özkan'ın Ödülleri ve Adaylıkları
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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