Dev Anket: Yalı Çapkını'nda Yaşanacakları Bilebilecek misin?
Dev Anket: Yalı Çapkını'nda Yaşanacakları Bilebilecek misin?
Yalı Çapkını'nda soru işaretleri bitmek bilmiyor. Peki, Yalı Çapkını'nda neler olacak? Ankete oy ver, bakalım olacakları tahmin edebilecek misin?
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1. Pelin'in bebeği Ferit'ten mi?
2. Seyran ve Ferit barışır mı?
3. Suna, Abidin'e döner mi?
4. Suna ve Seyran eskisi gibi olur mu?
5. Ferit, Seyran'ı yine aldatır mı?
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6. Pelin, Ferit'i bırakır mı?
7. Seyran, Akın'la olur mu?
8. Nevra dizide kalıcı mı?
9. Suna, Ferit'e takıntılı mı?
10. Seyran ve Ferit birlikteliğine izin verilir mi?
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11. Ferit çapkınlığı bırakır mı?
12. Seyran ve Ferit için mutlu son olur mu?
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