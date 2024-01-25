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Dev Anket: Kızılcık Şerbeti'nde Yaşanacakları Bilebilecek misin?

Dev Anket: Kızılcık Şerbeti'nde Yaşanacakları Bilebilecek misin?

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 14:38

Kızılcık Şerbeti'nde soru işaretleri bitmek bilmiyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak? Ankete oy ver, bakalım olacakları tahmin edebilecek misin?

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1. Nilay Mustafa'yı aldattı mı?

2. Pembe, Alev ve Apo'yu ayıracak mı?

3. Umut ve Nursema dolandırıldı mı?

4. Kıvılcım ve Ömer barışacak mı?

5. Alev ve Apo evlenir mi?

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6. Fatih Doğa'yı tekrardan aldatır mı?

7. Umut ve Nursema yine fakir olur mu?

8. Metehan Mihri'ye bakar mı?

9. Ertuğrul Nursema'yı unuttu mu?

10. Kıvılcım Ertuğrul'la evlenir mi?

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11. Doğa Fatih'e tekrardan aşık olur mu?

12. Ömer şirketi başarıyla yönetir mi?

13. Nilay ve Mustafa boşanır mı?

14. Pembe kötülük yapmayı bırakır mı?

15. Pembe ve Rüzgar formalite aşk yaşar mı?

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