Kızılcık Şerbeti'nde Kimi Tutuyorsun?

Kızılcık Şerbeti karakterleri her bölüm kaos ve entrika dozunu öylesine arttırıyorlar ki yakında kafes dövüşüne çıkarlarsa şaşırmayız. Peki, karşılaştırma yapacak olursak sen hangi Kızılcık Şerbeti karakterini tutuyorsun? Ankete göre favorileri görelim!