Kızılcık Şerbeti'nde Kimi Tutuyorsun?
Kızılcık Şerbeti'nde Kimi Tutuyorsun?
Kızılcık Şerbeti karakterleri her bölüm kaos ve entrika dozunu öylesine arttırıyorlar ki yakında kafes dövüşüne çıkarlarsa şaşırmayız. Peki, karşılaştırma yapacak olursak sen hangi Kızılcık Şerbeti karakterini tutuyorsun? Ankete göre favorileri görelim!
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1. Ağır toplarla başlayalım. Pembe mi Alev mi?
2. Doğa mı Fatih mi?
3. Doğa mı Nilay mı?
4. Fatih mi Mustafa mı?
5. Ömer mi Abdullah mı?
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6. Ömer mi Ertuğrul mu?
7. Ertuğrul mu Umut mu?
8. Umut mu Fatih mi?
9. Pembe mi Nursema mı?
10. Kıvılcım mı Alev mi?
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11. Nursema mı Doğa mı?
12. Pembe mi Doğa mı?
13. Umut mu Ömer mi?
14. Nursema mı Kıvılcım mı?
15. Mustafa mı Abdullah mı?
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16. Alev mi Abdullah mı?
17. Pembe mi Abdullah mı?
18. Kıvılcım mı Ömer mi?
19. Mustafa mı Nilay mı?
20. Umut mu Nursema mı?
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