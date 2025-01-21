Depresyondan Çıkmak İsteyenlere Antidepresan Niyetine İzlenecek Film Önerileri

Son zamanlarda hayat pek de istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Kendinizi mutsuz, yalnız ya da kötü hissediyor olabilirsiniz. Bu konuda size yalnız olmadığınızı söylemek isteriz. Çünkü hayat bu, inişleri ve çıkışlarıyla yaşamak zorundayız. Kimi zaman hiçbir zaman geçmeyecek gibi hissetsek bile o güç bizim elimizde! Her düşüşün bir de yükselişi olduğunu unutmadan ve unutturmadan size antidepresan niyetine izleyebileceğiniz film önerileriyle geldik!