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Depresyondan Çıkmak İsteyenlere Antidepresan Niyetine İzlenecek Film Önerileri

Depresyondan Çıkmak İsteyenlere Antidepresan Niyetine İzlenecek Film Önerileri

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.01.2025 - 01:19

Son zamanlarda hayat pek de istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Kendinizi mutsuz, yalnız ya da kötü hissediyor olabilirsiniz. Bu konuda size yalnız olmadığınızı söylemek isteriz. Çünkü hayat bu, inişleri ve çıkışlarıyla yaşamak zorundayız. Kimi zaman hiçbir zaman geçmeyecek gibi hissetsek bile o güç bizim elimizde! Her düşüşün bir de yükselişi olduğunu unutmadan ve unutturmadan size antidepresan niyetine izleyebileceğiniz film önerileriyle geldik!

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1. It’s Kind of Funny Story (2010) - IMDb: 7.1

1. It’s Kind of Funny Story (2010) - IMDb: 7.1

Bir gençlik filmi olarak da değerlendirilebilecek film, her şeye rağmen mutlu olunabileceğinin bir kanıtı adeta! Rutin birtakım testler için muayene olmaya giden Craig’in beklenmedik şekilde hastaneye yatırılması ile başlayan olayların anlatıldığı filmde her şartta hayattan zevk alınabileceği gösteriliyor.

2. Yes Man (2008) - IMDb: 6.8

2. Yes Man (2008) - IMDb: 6.8

Her ne olursa olsun hayır demeyi alışkanlık haline getirmiş ve evet demeyi bir korku sureti olarak betimlemiş Carl Allen’ın kişisel dönüşümünü konu alan film, hayata karşı daha pozitif bakmamızı sağlıyor.

3. Clueless (1995) – IMDB: 6.9

3. Clueless (1995) – IMDB: 6.9

Tam bir 'yaz' hissi veren film, popüler ve yardımsever lise öğrencisi Cher'in, okullarına yeni gelen ve kesinlikle yardımına ihtiyaç duyduğunu düşündüğü Tai'yi baştan yaratmasını konu alıyor.

4. When Harry Met Sally... (1989) - IMDb: 7.7

4. When Harry Met Sally... (1989) - IMDb: 7.7

Bir yolculuk sırasında tanışan Harry ve Sally isimli iki genç sohbetleri esnasında aynı üniversiteden mezun olduklarını, ancak daha önce hiç karşılaşmadıklarını fark ederler ve sohbet giderek koyulaşır.

5. Bridget Jones's Diary (2001) - IMDb: 6.8

5. Bridget Jones's Diary (2001) - IMDb: 6.8

32 yaşındaki Bridget, mükemmel olmadığına ama olmak zorunda olduğuna kendisini ikna ettikten sonra kendini değiştirmek için bir plan yapıyor.

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6. The Intern (2005) - IMDb: 7.1

6. The Intern (2005) - IMDb: 7.1

Başarılı şirket sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarından birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır ve 'daha büyük yaştaki' insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur.

7. Set It Up (2018) – IMDb: 6.5

7. Set It Up (2018) – IMDb: 6.5

Filmde zor patronları için çöpçatanlık yaparken aşık olan iki aşırı çalışan ve alaycı asistanla ilgili tatlı, komik ve eğlenceli bir hikaye anlatılıyor.

8. Paddington (2014) – IMDb: 7.3

8. Paddington (2014) – IMDb: 7.3

Bir yere ait olamama hissini zaman zaman çoğumuz yaşıyorsanız, Ayı Panddington tam size göre!

9. Amélie (2001) – IMDb: 8.3

9. Amélie (2001) – IMDb: 8.3

Annesini trajik bir kaza sonucu kaybeden Amêlie'nin küçük şeylerden mutlu olup insanları mutlu etmeyi seven bir yapıya sahip olması, insanları mutlu etmeyi amaç edinen bir iyilik sarmalına dönüşür.

10. Love Actually (2003) – IMDb: 7.6

10. Love Actually (2003) – IMDb: 7.6

Aşkın ve hayal kırıklığının hayatın her yerinde olduğuna bir kez daha şahit olmak isterseniz, Love Actually size bunu çok iyi hissettirecek!

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11. The Hangover (2009) - IMDb: 7.7

11. The Hangover (2009) - IMDb: 7.7

Arkadaşlarının bekarlığa veda partisinde bir araya gelen bir arkadaş grubu, uyandıklarında parti gecesine dair hiçbir şey hatırlamadıklarını fark ediyor. Birtakım gariplikler ve saçma olaylarla karşılaşan üç arkadaş, o gece neler yaşandığını öğrenmeye çalışıyor.

12. Forrest Gump (1994) – IMDb: 8.8

12. Forrest Gump (1994) – IMDb: 8.8

Forrest'ın hayatına odaklanan film, birçok insanın yaşamında iz bırakan karakterin ilkokulda gördüğü zorbalıktan ilk aşkına kadar hayatındaki tüm detayları izleyiciye aktarıyor.

13. Kimi No Na Wa (2016) - IMDb: 8.4

13. Kimi No Na Wa (2016) - IMDb: 8.4

Ailesiyle Japonya'nın kırsalında yaşayan Mitsuha ve şehir merkezinde modern bir yaşam süren Taki'nin birbirine zıttı hayat tarzlarına sahipken birbirlerinin rüyalarında yer değiştirerek hayatlarına tanıklık etmeye başlaması anlatılıyor.

14. 3 Idiots (2009) - IMDb: 8.4

14. 3 Idiots (2009) - IMDb: 8.4

Hindistan’ın en prestijli mühendislik okulunda okuyan üç arkadaşın hayatını ve hayallerini anlatan, özellikle cesur ve yenilikçi Rancho'nun etkileyici hikayesi, şimdilik iyi gitmeyen ve kısa zamanda düzeleceğine emin olduğumuz hayatında çok iyi bir mola olacak. Mizahla harmanlanan ve toplumsal baskıları sorgulayan bu filmi kaçırmamanız lazım.

15. The Intouchables (2011) - IMDb: 8.5

15. The Intouchables (2011) - IMDb: 8.5

Geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan zengin Philippe ile geçmişi sorunlarla dolu, özgür ruhlu bakıcısı Driss’in sıra dışı dostluğunu konu alın film size kısa süreli de olsa tüm dertlerinizi unutturacak. Sıcak, eğlenceli ve ilham verici anlatım depresyonun kıyısındaki size çok iyi gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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