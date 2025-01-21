Depresyondan Çıkmak İsteyenlere Antidepresan Niyetine İzlenecek Film Önerileri
Depresyondan Çıkmak İsteyenlere Antidepresan Niyetine İzlenecek Film Önerileri
Son zamanlarda hayat pek de istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Kendinizi mutsuz, yalnız ya da kötü hissediyor olabilirsiniz. Bu konuda size yalnız olmadığınızı söylemek isteriz. Çünkü hayat bu, inişleri ve çıkışlarıyla yaşamak zorundayız. Kimi zaman hiçbir zaman geçmeyecek gibi hissetsek bile o güç bizim elimizde! Her düşüşün bir de yükselişi olduğunu unutmadan ve unutturmadan size antidepresan niyetine izleyebileceğiniz film önerileriyle geldik!
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1. It’s Kind of Funny Story (2010) - IMDb: 7.1
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2. Yes Man (2008) - IMDb: 6.8
3. Clueless (1995) – IMDB: 6.9
4. When Harry Met Sally... (1989) - IMDb: 7.7
5. Bridget Jones's Diary (2001) - IMDb: 6.8
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6. The Intern (2005) - IMDb: 7.1
7. Set It Up (2018) – IMDb: 6.5
8. Paddington (2014) – IMDb: 7.3
9. Amélie (2001) – IMDb: 8.3
10. Love Actually (2003) – IMDb: 7.6
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11. The Hangover (2009) - IMDb: 7.7
12. Forrest Gump (1994) – IMDb: 8.8
13. Kimi No Na Wa (2016) - IMDb: 8.4
14. 3 Idiots (2009) - IMDb: 8.4
15. The Intouchables (2011) - IMDb: 8.5
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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