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Deniz Yıldızı Dizisinin Konusu Nedir? Deniz Yıldızı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Deniz Yıldızı Dizisinin Konusu Nedir? Deniz Yıldızı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.05.2025 - 14:27

Bir dönemin en çok izlenen ve en uzun soluklu Türk dizilerinden biri olan Deniz Yıldızı'nı hatırlarsınız. Unutulmaz dizi ile ilgili bilinmeyenleri ve merak edilenleri sıraladığımız içeriğimizde detayları bulabilirsiniz. Bakalım Deniz Yıldızı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir ve nerede çekilmiştir?

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Deniz Yıldızı Konusu

Deniz Yıldızı Konusu

Hayatın tam eşiğinde, umutla endişe arasında sıkışmış bir grup genç… Kimi kalbinin peşinden gitmeye cesaret eder, kimi geçmişin gölgesinden sıyrılmaya çalışır. Aile bağlarının sarsıldığı, dostlukların sınandığı gençlik dizisi olan Deniz Yıldızı en uzun soluklu dizilerden biriydi.

Deniz Yıldızı Oyuncuları

Deniz Yıldızı Oyuncuları

Begüm Topçu Turay - Banu

Cantuğ Turay - Melih

Serhat Nalbantoğlu - Bahri

Başak Akbay - Pelin

Tuan Tunalı - Özgür

Meltem Baytok - İkbal

Artemis Karaman - Mehveş

Çağdaş Serter - Suna

Nermin Uğur - Sabiha

Büşra Ertürk - Ayşe

Cihan Esen - Yusuf

Yıldırım Şimşek - Kazım

İlay Tiriyaki Belman - Gizem

Melih Görgün - Can

Mert Öğüt - Engin

Pervin Balcı - Şükran

Osman Yazıcıoğlu - Sarp

Berke Ünal - Efe

Deniz Yıldızı Bölümler ve Sezonlar

Deniz Yıldızı Bölümler ve Sezonlar

Deniz Yıldızı dizisi 7 sezon sürmüştür. Her sezon en az 200-300 bölümdür.

Deniz Yıldızı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Deniz Yıldızı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

FOX TV, şimdiki ismiyle NOW TV'de yayın hayatına başlayan dizi Star TV ve Show TV'de de yayınlanmıştır. Dizi hafta içi her gün (Pazartesi – Cuma) yayınlanmıştır.

Deniz Yıldızı İzlenme Oranları ve Reytingler

Deniz Yıldızı İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi, yayın hayatının ilk yıllarında günlük dizi formatında olmasına rağmen, prime time dizileriyle yarışabilecek reytinglere ulaşmıştır. Örneğin, 28 Aralık 2010 tarihinde reyting sıralamasında 3. sıraya kadar yükselmiştir.

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Deniz Yıldızı Eleştiri ve Ödüller

Deniz Yıldızı Eleştiri ve Ödüller

Dizi herhangi bir ödül almasa da reytinglerdeki başarısı ile göz doldurmuştur. Dizinin bu kadar uzun sürmesi izleyiciler tarafından eleştirilmiştir.

Deniz Yıldızı Son Haberler

Deniz Yıldızı Son Haberler

Dizide Banu ve Melih karakterlerini canlandıran ve gerçek hayatta da evli olan çift, Ankara'da tiyatro çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılında evlenen çiftin, Masal adında bir kızları bulunuyor.

Deniz Yıldızı Benzeri Diziler

Deniz Yıldızı Benzeri Diziler

  • Unutma Beni (2008–2016)

  • Beni Affet (2011–2018)

  • Adını Sen Koy (2016–2018)

Deniz Yıldızı Dizisi Nerede Çekildi?

Deniz Yıldızı Dizisi Nerede Çekildi?

Deniz Yıldızı dizisi, Ankara’da çekilmiştir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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