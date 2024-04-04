DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Haklarını Geri Veren Mahkemeye HSK’dan Soruşturma
DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Haklarını Geri Veren Mahkemeye HSK’dan Soruşturma
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.
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Van’da yapılan seçimlerde birinci olarak çıkan DEM Partili Abdullah Zeydan’a, hakkındaki mahkumiyet kararı sebebiyle mazbata verilemek istenmiş ancak sonrasında YSK mazbatıyı Zeydan’a vermişti.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Zeydan’ın özlük haklarını teslim eden Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.
Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla adaylık hakkı kazanmıştı.
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