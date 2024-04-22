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Dead Island 2 Nihayet Steam Mağazasındaki Yerini Aldı

Dead Island 2 Nihayet Steam Mağazasındaki Yerini Aldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 22:05

Yıllardır ertelendikten sonra nihayet 21 Nisan 2023 tarihinde piyasaya sürülen Dead Island 2'nin PC tarafı artık Steam'de de yer alıyor. Oyun normalde Epic Games ile anlaşma içerisindeydi.

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PC'de Epic Games Store bünyesindeydi.

PC'de Epic Games Store bünyesindeydi.

21 Nisan 2023 tarihinde çıkan ve yıllar sonra seriyi devam ettiren Dead Island 2, aslen Epic Games Store üzerinden oynanabiliyordu. Aradan geçen 1 yılın sonunda Epic Games ile anlaşması biten geliştirici Dambuster Studios ve yayıncı Deep Silver, oyunu Steam'e getirdi.

Virüsün bu sefer durağı Los Angeles.

Virüsün bu sefer durağı Los Angeles.

Hayatta kalma ve aksiyon-macera türüyle öne çıkan Dead Island 2'de oyuncular enfekte olmuş Los Angeles sokaklarına gidiyor. Zombi ordularının arasında hayatta kalmaya çalışıp ilginç maceralara atılıyor.

Steam ve Epic Games fiyat karşılaştırması;

Steam ve Epic Games fiyat karşılaştırması;

2023 yılında Epic Games üzerinde çıkan oyunun fiyatı 748,56 TL olarak görülüyor. Az önce Steam'de de yayınlanan oyunun standart sürüm fiyatı ise %50 indirim ile birlikte 22,49 dolar yani yaklaşık 731,40 TL. Ancak indirim bittiğinde oyun 44,99 dolara geri dönecek, yani yaklaşık olarak 1.463 TL civarında satın alınabilir olacak.

Aile paylaşımı ile oynanabiliyor.

Aile paylaşımı ile oynanabiliyor.

Steam'in yeniden güncellediği aile paylaşımı özelliği ile birçok farklı kullanıcı bir hesap üzerinden bu oyunu oynama şansına sahip olacak. Aile paylaşımı özelliğini daha iyi anlamak için buradan resmi Steam sayfasına gidebilirsiniz.

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