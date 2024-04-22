Dead Island 2 Nihayet Steam Mağazasındaki Yerini Aldı
Dead Island 2 Nihayet Steam Mağazasındaki Yerini Aldı
Yıllardır ertelendikten sonra nihayet 21 Nisan 2023 tarihinde piyasaya sürülen Dead Island 2'nin PC tarafı artık Steam'de de yer alıyor. Oyun normalde Epic Games ile anlaşma içerisindeydi.
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PC'de Epic Games Store bünyesindeydi.
Virüsün bu sefer durağı Los Angeles.
Steam ve Epic Games fiyat karşılaştırması;
Aile paylaşımı ile oynanabiliyor.
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