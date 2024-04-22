Dead Island 2 Nihayet Steam Mağazasındaki Yerini Aldı

2023 yılında Epic Games üzerinde çıkan oyunun fiyatı 748,56 TL olarak görülüyor. Az önce Steam'de de yayınlanan oyunun standart sürüm fiyatı ise %50 indirim ile birlikte 22,49 dolar yani yaklaşık 731,40 TL. Ancak indirim bittiğinde oyun 44,99 dolara geri dönecek, yani yaklaşık olarak 1.463 TL civarında satın alınabilir olacak.