DAFZ, BAE-Türkiye Ekonomik Ortaklığını Güçlendirecek Adımı Attı, Türkiye Operasyonlarını Interlink’e Devretti
DAFZ, BAE-Türkiye Ekonomik Ortaklığını Güçlendirecek Adımı Attı, Türkiye Operasyonlarını Interlink’e Devretti
DAFZ ve Interlink arasında yapılan iş birliği, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) kapsamında bir dönüm noktası olacak ve ikili ekonomik bağları güçlendirecek.
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Türk Şirketleri, Dubai’nin canlı pazarına daha kolay erişim sağlayacak
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BAE ve Türkiye için CEPA’nın stratejik ekonomik önemi
İkili iş birliğini ve yatırımı teşvik edecek
Etkin katılım ile büyümeyi desteklemek
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