DAFZ, BAE-Türkiye Ekonomik Ortaklığını Güçlendirecek Adımı Attı, Türkiye Operasyonlarını Interlink’e Devretti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı (CEPA) destekleyen önemli bir adım olarak, Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Otoritesi’nin (DIEZ) üyesi Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi (DAFZ), Türk işletmelerinin Dubai’nin dinamik pazarına kolayca erişmesini sağlamak için Interlink ile iş birliği yaptı. Bu ortaklık, CEPA’nın ticareti artırma, engelleri azaltma ve iki ülke arasında ekonomik refahı destekleme hedeflerini temel alıyor.

Eylül 2023’te yürürlüğe giren CEPA, ikili ticareti 2028’e kadar 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor ve Türkiye’yi BAE’nin en önemli ticaret ortaklarından biri haline getirmeyi amaçlıyor. 2023’te 19 milyar dolarlık petrol dışı ticaret hacminin oluşmasını sağlayan bu anlaşma, ekonomik bağları derinleştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. DAFZ, Interlink ile yaptığı ortaklık sayesinde Türk şirketlerinin bu fırsatlardan yararlanmasını hedefliyor. Bu sayede, Türk işletmelerine Dubai üzerinden Orta Doğu, Asya ve Afrika’daki stratejik pazarlara erişim imkanı sağlanıyor.