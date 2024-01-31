Cüneyt Özdemir, İlber Ortaylı'yı "Zenci" Kelimesi Üstünden Eleştirdi! "Zenci" Irkçı Bir Kelime mi?

Çok uzun yıllar devam eden bu kültürde, yalnızca beyazların mülk edinme hakkı olurken Afrikalı köleler bir hayvan gibi alınıp satılıyor, yetiştiriliyor ve kiralanıyor.

Amerikan İngilizcesinde bugün bile varlığını sürdüren bazı ifadelerin kökeni de o yıllara dayanıyor.

Afrikalı kölelere yönelik 'nigger' kelimesi, köken olarak 'siyah' anlamına gelse de, o dönemde köleleri tanımlamak için kullandığı için bugün bile hakaret olarak kabul ediliyor.