Cüneyt Özdemir, İlber Ortaylı'yı "Zenci" Kelimesi Üstünden Eleştirdi! "Zenci" Irkçı Bir Kelime mi?
Cüneyt Özdemir, İlber Ortaylı'yı "Zenci" Kelimesi Üstünden Eleştirdi! "Zenci" Irkçı Bir Kelime mi?
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın 'Türk milleti zencilere aşinadır, zencileri sever' ifadelerini ırkçılık üstünden eleştirdi. Zenci kelimesinin ırkçı bir söz olduğunu savunan Özdemir, 'Afrika Kökenli' ifadesinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
Peki, durum gerçekten öyle mi? Türkçede 'zenci' kelimesi ırkçılık çağrıştırıyor mu?
İçeriğimizde inceliyoruz.
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Irkçılık kavramı çok yönlü olsa da medeniyetler tarihi boyunca ırkçılığa en fazla maruz kalan toplulukların başında siyahiler geliyor.
ABD'de kölelik kültürü, Avrupa'dan yeni kıtaya gelen zengin yerleşimcilerin, işlerini görmek için Afrika'dan getirilen insanları satın almasıyla başlıyor.
ABD'de kölelik, iç savaşın sonunda, 1800'lerin son döneminde çok büyük oranda kaldırıldı. Ancak Afrika kökenlilere yönelik ayrımcı kurallar devam etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'nin öncülü olan Anadolu merkezli medeniyetlerde, siyahilere yönelik ırkçı bir terminolojiye rastlayamıyoruz.
Anadolu'nun Afrikalılarla en yoğun etkileşimi 18 ve 19. yüzyıllarda gerçekleşiyor. Bu dönemlerde Osmanlı Devleti, tarlalarda çalışmak üzere bugünkü Nijerya ve Sudan bölgelerinden çok sayıda köle getirtip ülkeye sokuyor.
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Günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve en az 200 yıldır bu topraklarda yaşayan sınırlı sayıda Afrika asıllı Türkler mevcut.
Zenci ve siyahi kelimelerinin her ikisi de Türkçede ırkçı bir anlam içermiyor. Tarihsel olarak ırkçılık barındıran bir anlamı da yok bu kelimelerin.
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Afrika deyince sadece zenciler mi geliyor aklına sayın Özdemir, Afrika bir kıtadır ve zenciler olduğu kadar beyaz ırklar da vardır orda, zaten senin dediğin ... Devamını Gör
Cüneyt Özdemir, Göktürkçe "Türk" kelimesine de ırkçılık diyor. Ana akım görüşlere hobi olsun diye karşı olan kişiler vardır. Özdemir de öyle işte.