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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Kez Açıkladı: “Terörün Türkiye’ye Maliyeti 2 Trilyon Doları Buluyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Kez Açıkladı: “Terörün Türkiye’ye Maliyeti 2 Trilyon Doları Buluyor”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 20:28

TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez terörün Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı maliyetini açıkladı. Erdoğan, “Terörün Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Terörün Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı maliyetini ilk kez açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye 1984 yılından bugüne, 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında on binden fazla güvenlik görevlimizi şehit verdik, toplamda ise 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Terörün Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor” dedi.

"Bölücü örgüt çıkıyor, kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bölücü örgüt çıkıyor, kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

''Doğu ve Güneydoğu bölgemizde vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan inşallah artık kurtuluyoruz diyerek meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri karalar bağlamış durumda. 'Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Sayın Bahçeli ile birlikte bu süreci büyük bir sabır ve kararlılıkla yürütüyoruz. Devletimizin tüm kurumları da aynı bilinçle hareket ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Yapıcı eleştirilere, tekliflere sonuna kadar açığız, bundan memnuniyet duyarız. Ama 'Terörsüz Türkiye' çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız. Kimsenin kaygısı, endişesi, korkusu olmasın; biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Büyük bir sabırla ve kararlılıkla yürüttüğümüz 'terörsüz Türkiye' girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz. Terörsüz Türkiye, en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır. Türkiye artık yeni bir ligde top koşturmaya başlayacak.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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