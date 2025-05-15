Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Kez Açıkladı: “Terörün Türkiye’ye Maliyeti 2 Trilyon Doları Buluyor”
TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez terörün Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı maliyetini açıkladı. Erdoğan, “Terörün Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
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"Bölücü örgüt çıkıyor, kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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