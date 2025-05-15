Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Kez Açıkladı: “Terörün Türkiye’ye Maliyeti 2 Trilyon Doları Buluyor”

''Doğu ve Güneydoğu bölgemizde vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan inşallah artık kurtuluyoruz diyerek meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri karalar bağlamış durumda. 'Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Sayın Bahçeli ile birlikte bu süreci büyük bir sabır ve kararlılıkla yürütüyoruz. Devletimizin tüm kurumları da aynı bilinçle hareket ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Yapıcı eleştirilere, tekliflere sonuna kadar açığız, bundan memnuniyet duyarız. Ama 'Terörsüz Türkiye' çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız. Kimsenin kaygısı, endişesi, korkusu olmasın; biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Büyük bir sabırla ve kararlılıkla yürüttüğümüz 'terörsüz Türkiye' girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz. Terörsüz Türkiye, en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır. Türkiye artık yeni bir ligde top koşturmaya başlayacak.'