Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Adaylık Mesajı mı Verdi? "Allah Ömür Verirse..."

Erdoğan'ın 'Allah ömür verirse daha nice yıllar bu ülkeye aşkla şevk ile hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

Öte yandan geçen haftalardan Şanlıurfa AK Parta il Kongresinde de türkücü İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkmış ve Erdoğan'a 'Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı’na var mısınız?' sorusunu sormuştu. Erdoğan 'Sen varsan varım' yanıtı vermişti.