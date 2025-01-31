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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Adaylık Mesajı mı Verdi? "Allah Ömür Verirse..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Adaylık Mesajı mı Verdi? "Allah Ömür Verirse..."

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da partisinin 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan yine muhalefete yüklendi. 

Öte yandan Erdoğan, 'Allah ömür verirse daha nice yıllar bu ülkeye aşkla şevk ile hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi. Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri ‘adaylık sinyali’ olarak yorumlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bolu Kartalkaya yangını soruşturmasında son gelişmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bolu Kartalkaya yangını soruşturmasında son gelişmeleri aktardı.

Erdoğan, “Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz” dedi.

Erdoğan, muhalefete de yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e işaret eden Erdoğan, “Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart, sayın Özel’in ayarını bozdu” diye konuştu.

Erdoğan, muhalefete de yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e işaret eden Erdoğan, “Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart, sayın Özel’in ayarını bozdu” diye konuştu.

Öte yandan CHP, erken seçim çalışmalarını başlatırken Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan’ın sözleri “Yeniden adaylık sinyali mi?” yorumlarını doğurdu.

Öte yandan CHP, erken seçim çalışmalarını başlatırken Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan’ın sözleri “Yeniden adaylık sinyali mi?” yorumlarını doğurdu.

"Allah ömür verirse..."

"Allah ömür verirse..."

Erdoğan'ın 'Allah ömür verirse daha nice yıllar bu ülkeye aşkla şevk ile hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

Öte yandan geçen haftalardan Şanlıurfa AK Parta il Kongresinde de türkücü İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkmış ve Erdoğan'a 'Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı’na var mısınız?' sorusunu sormuştu. Erdoğan 'Sen varsan varım' yanıtı vermişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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