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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emekli Maaşına Zam Açıklamasından Sonra Mansur Yavaş Kolları Sıvadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emekli Maaşına Zam Açıklamasından Sonra Mansur Yavaş Kolları Sıvadı

Ankara Zam Mansur Yavaş
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
17.01.2024 - 11:56

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 5 'ilk zammın ardından Mansur Yavaş kolları sıvadı. Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla emeklilere ek destek sağlayacağını açıkladı. Detaylar...👇

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Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz gün Rece Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam açıkladı.

Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz gün Rece Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam açıkladı.

Açıklamanın ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emeklilerin dört gözle beklediği haberin ardından birçok kişi yüzde 5'lik zamma tepki gösterdi.

Açıklamanın ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emeklilerin dört gözle beklediği haberin ardından birçok kişi yüzde 5'lik zamma tepki gösterdi.

Tepki çeken zam oranından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kolları sıvadı.

Tepki çeken zam oranından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kolları sıvadı.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla emeklileri en çok ihtiyaç duyulan dönemde yalnız bırakmayacağını söyledi.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla emeklileri en çok ihtiyaç duyulan dönemde yalnız bırakmayacağını söyledi.

Ardından da açlık sınırı altında maaş alan emeklilere 1000 liralık desteğin sürdürüleceğini açıkladı ve hem et hem de doğalgaz yardımı yapılacağını söyledi.👇

Ardından da açlık sınırı altında maaş alan emeklilere 1000 liralık desteğin sürdürüleceğini açıkladı ve hem et hem de doğalgaz yardımı yapılacağını söyledi.👇
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MAnsur Yavaş'ın paylaşımına yorumlar da gecikmedi.👇

MAnsur Yavaş'ın paylaşımına yorumlar da gecikmedi.👇
twitter.com

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twitter.com

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