Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Kararına Tepki: “Kimse Fransızlara Niye Horozlanıyorsun Diyor mu?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mili Futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincinde yaptığı Bozkurt işareti sonrasında UEFA açtığı soruşturma ve Alman yetkilerin açıklamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, Almanya ve Fransa’nın formalarında kartal ve horoz figürlerinden örnek verdi.