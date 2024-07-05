Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Kararına Tepki: “Kimse Fransızlara Niye Horozlanıyorsun Diyor mu?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Kararına Tepki: “Kimse Fransızlara Niye Horozlanıyorsun Diyor mu?”
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Merih Demiral, Avusturya’yı 2-1 yendiğimiz karşılaşmaki gol sevincinde Bozkurt işareti yapmış ve Alman siyasilerin şikayetiyle soruşturma başlatılmıştı.
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UEFA Disiplin Kurulu, Merih Demiral’a 2 maç men cezası verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, Merih’in Bozkurt selamı sonrasında başlayan tartışmalara tepki gösterdi.
“Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?”
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“Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor.”
“İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.”
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