Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Paylaşımı: "Bundan Geriye Dönüş Olmayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Paylaşımı: "Bundan Geriye Dönüş Olmayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada ekonomiye yönelik önemli paylaşım. 'Bundan geriye dönüş olmayacaktır' diyerek yatırımcılara mı mesaj verildi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapmıştı.
Mart 2024 seçimlerinden bu yana ekonomi ağırlıklı konuşulan siyasette gözler Mehmet Şimşek'in üzerinde olurken, Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla programdan dönüş olmadığını açıkladı.
Erdoğan, X'te (eski adıyla Twiiter) yaptığı paylaşımda, "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz." dedi.
"Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır." diyen Erdoğan'ın paylaşımında net mesajlar verildi:
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