Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Paylaşımı: "Bundan Geriye Dönüş Olmayacaktır"

Bundan geriye dönüş olmayacaktır.

Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız.

Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız.

Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız.