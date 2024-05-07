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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Paylaşımı: "Bundan Geriye Dönüş Olmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Paylaşımı: "Bundan Geriye Dönüş Olmayacaktır"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.05.2024 - 09:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada ekonomiye yönelik önemli paylaşım. 'Bundan geriye dönüş olmayacaktır' diyerek yatırımcılara mı mesaj verildi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yapmıştı.

Açıklamaların detayları burada.

Mart 2024 seçimlerinden bu yana ekonomi ağırlıklı konuşulan siyasette gözler Mehmet Şimşek'in üzerinde olurken, Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla programdan dönüş olmadığını açıkladı.

Mart 2024 seçimlerinden bu yana ekonomi ağırlıklı konuşulan siyasette gözler Mehmet Şimşek'in üzerinde olurken, Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla programdan dönüş olmadığını açıkladı.

Erdoğan, X'te (eski adıyla Twiiter) yaptığı paylaşımda, "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz." dedi.

Erdoğan, X'te (eski adıyla Twiiter) yaptığı paylaşımda, "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz." dedi.
twitter.com

"Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır." diyen Erdoğan'ın paylaşımında net mesajlar verildi:

"Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır." diyen Erdoğan'ın paylaşımında net mesajlar verildi:

Bundan geriye dönüş olmayacaktır.

Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız.

Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız.

Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız.

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