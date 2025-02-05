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Çorum Belediyesi'nden Eğlenceli Paylaşım: “Biz Çorumluyuz, Çorumca Konuşuruz”

Çorum Belediyesi'nden Eğlenceli Paylaşım: “Biz Çorumluyuz, Çorumca Konuşuruz”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 14:12

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Her yöre, kendine özgü konuşma tarzı ve yerel kelimeleriyle bilinir. Çorum Belediyesi’nin sosyal medyada paylaştığı eğlenceli video da tam olarak bunu gözler önüne serdi. Vatandaşların yanıtlarıyla keyifli anların yaşandığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Sokakta vatandaşlarla röportaj yapan muhabir, “elevay” ve “eze” gibi kelimelerin anlamlarını sordu.

Sokakta vatandaşlarla röportaj yapan muhabir, “elevay” ve “eze” gibi kelimelerin anlamlarını sordu.

Çorum Belediyesi, X hesabından yaptığı paylaşıma “Biz Çorumluyuz, Çorumca Konuşuruz” şeklinde espirili bir not ekledi. Video kısa sürede gündem oldu.

Çorum Belediyesi, X hesabından yaptığı paylaşıma “Biz Çorumluyuz, Çorumca Konuşuruz” şeklinde espirili bir not ekledi. Video kısa sürede gündem oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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