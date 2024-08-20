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Coldplay Konseriyle Yine Dillerde! Havai Fişekleri Kalp Şeklinde Gören Gözlük Dağıtıldı

Coldplay Konseriyle Yine Dillerde! Havai Fişekleri Kalp Şeklinde Gören Gözlük Dağıtıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:05

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Coldplay grubu konserlerindeki eşsiz performanslarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu seferki konserlerinde ise dinleyicilere dağıttıkları gözlükler ile konuşuluyorlar. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Sosyal medya kullanıcısı bir kadının paylaştığı anlarda konserde yapılan havai fişek gösterisinin kalp şeklinde olmasını sağlayan gözlükler dağıtıldığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcısı bir kadının paylaştığı anlarda konserde yapılan havai fişek gösterisinin kalp şeklinde olmasını sağlayan gözlükler dağıtıldığı görüldü.

Gözlükleri telefon kamerasına yaklaştırması bile büyülenmeye yetmişken, orada o anları canlı canlı deneyimlemenin keyfi hayal edilemezdi.

Gözlükleri telefon kamerasına yaklaştırması bile büyülenmeye yetmişken, orada o anları canlı canlı deneyimlemenin keyfi hayal edilemezdi.

İşte detaylar 👇

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