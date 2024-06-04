Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Cilt Yenilenmesinde Devrim: Matricium

etiket Cilt Yenilenmesinde Devrim: Matricium

evdeeczane
evdeeczane - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 22:56

MATRICIUM™ Cilt Yenileyici Antioksidan Etkili Bakım Kapsülü, cildin doğal yenilenme sürecini destekleyerek yaşlanma etkilerini yavaşlatmayı hedefliyor. Cildinizin genç, sağlıklı ve yenilenmiş görünümüne katkıda bulunmak için cildin alt katmanlarına etki eden Matricium, kısa sürede cilt bakım severlerin favorisi olmayı başardı. 'Nasıl kullanılır, hangi cilt tipleri için idealdir ve ciltteki etkileri nelerdir?' gibi merak edilen soruların yanıtlarını birlikte bulalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bioderma ürünlerinin kalitesini ve prensiplerini bilen bilir.

Bioderma ürünlerinin kalitesini ve prensiplerini bilen bilir.

Bioderma ürünleri, cildin doğal dengesini korumayı ve uzun vadeli cilt sağlığını desteklemeyi amaçlayan NAOS ekobiyolojisi prensiplerine uygun olarak formüle edilmiştir.

MATRICIUM Cilt Yenileyici Antioksidan Etkili Bakım Kapsülü hangi cilt tipleri için idealdir?

MATRICIUM Cilt Yenileyici Antioksidan Etkili Bakım Kapsülü hangi cilt tipleri için idealdir?

Stres, hava kirliliği ve güneş ışınları gibi dış etkenlere maruz kalan ve yaşlanmayla birlikte yenilenme kapasitesi azalan ciltler için idealdir. Ayrıca, tüm cilt problemleri ile beraber; özellikle akne, kızarıklık, hassasiyet gibi sorunlara ek olarak kullanılabilir. Cildin kendisinde bulunan 53 element sayesinde cilt dokusunun yenilenmesine ve güç kazanmasına katkı sağlar. 

Dermatolojik ve estetik uygulamalardan sonra, cildin yenilenme sürecini hızlandırmak, tedavi uyumunu ve etkinliğini arttırmak için dermatologların en çok reçetelediği marka olan Bioderma’dan Matricium’u deneyebilirsiniz!

MATRICIUM™'un faydaları neler?

MATRICIUM™'un faydaları neler?

  • MATRICIUM™, içeriğindeki 21 Peptit Kompleksi sayesinde  hücrelerini yenileyerek cildin daha sıkı ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

  • Kolajen üretimini artırır: İçeriğinde yer alan ve cilt için vazgeçilmez olan eser elementler sayesinde cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumak için gerekli olan kolajen üretimini artırır.

  • Yaşlanma belirtilerini azaltır: İçeriğindeki hyalüronik asit sayesinde ince çizgileri, kırışıklıkları azaltarak cilde daha dolgun ve daha genç bir görünüm kazandırır.

  • Cilt bariyerini güçlendirir: İçeriğindeki 10 Vitamin Kompleksi sayesinde cildinizi dış etkenlerden korumaya yardımcı olan cilt bariyerini güçlendirir.

MATRICIUM™' nasıl kullanılır?

MATRICIUM™' nasıl kullanılır?

Matricium, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, yüz, göz çevresi ve boyun bölgesine, temizlenmiş cilde uygulanır. En önemli noktalardan biri de kapsül açıldıktan sonra 12 saat içinde tüketilmelidir. 

Tüm cilt tiplerinin ve 25 yaş ve üzeri kişileri kullanımına uygudur.

MATRICIUM'un etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır!

MATRICIUM'un etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır!

Matricium, ince çizgi ve kırışıklık görünümünü %85 oranında azaltırken*, cildin bariyerini de %85 oranında güçlendirir**. Ayrıca, kullanıcıların %75'i daha sıkı bir cilt*** elde ettiğini bildirmiş. Cildinizi gençleştirmek ve korumak için ideal olan bu ürün, cildinizi daha sıkı ve daha genç görünümlü hale getirir ve ürünün, kalitesini ve etkinliğini kanıtlar.

(* Hassas cilde sahip, 25-65 yaş aralığında 20 sağlıklı kadın gönüllü ile dermatolojik kontrol altında gerçekleştirilen 28 günlük kullanım testi, Çin, 2017)

(** Hassas cilde sahip, 25-65 yaş aralığında 20 sağlıklı kadın gönüllü ile dermatolojik kontrol altında gerçekleştirilen 56 günlük kullanım testi, Çin, 2017)

(***Hassas cilde sahip, 20-68 yaş aralığında 20 sağlıklı kadın gönüllü ile gerçekleştirilen 56 günlük kullanım testi, Fransa, 2017)

MATRICIUM™ 30 x 1 ml Cilt Yenileyici Antioksidan Etkili Bakım Kapsülü burada sizi bekliyor.