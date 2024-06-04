Cilt Yenilenmesinde Devrim: Matricium

Stres, hava kirliliği ve güneş ışınları gibi dış etkenlere maruz kalan ve yaşlanmayla birlikte yenilenme kapasitesi azalan ciltler için idealdir. Ayrıca, tüm cilt problemleri ile beraber; özellikle akne, kızarıklık, hassasiyet gibi sorunlara ek olarak kullanılabilir. Cildin kendisinde bulunan 53 element sayesinde cilt dokusunun yenilenmesine ve güç kazanmasına katkı sağlar.

Dermatolojik ve estetik uygulamalardan sonra, cildin yenilenme sürecini hızlandırmak, tedavi uyumunu ve etkinliğini arttırmak için dermatologların en çok reçetelediği marka olan Bioderma’dan Matricium’u deneyebilirsiniz!