"Çığlık" Serisi Yönetmenlerinin Sıra Dışı Bir Çocuğu Anlatan Korku Filmi "Abigail"den İlk Fragman Yayınlandı!
"Çığlık" Serisi Yönetmenlerinin Sıra Dışı Bir Çocuğu Anlatan Korku Filmi "Abigail"den İlk Fragman Yayınlandı!
Çığlık serisinin beyin takımından çıkan sıra dışı bir çocuğun hikayesini anlatan ve izleyicileri koltuklarına çivileyen yepyeni korku filmi 'Abigail'den ilk fragman nefesleri kesti.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
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"Scream", "Scream VI" ve "Ready or Not" filmlerinin ünlü yönetmenleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett Dracula’s Daughter dünyasını ekranlara taşımaya hazırlanıyor.
Radio Silence imzası taşıyan bu yeni korku filmi "Abigail" kaçırılıp malikaneye kapatılan genç bir kızın hikayesini konu ediyor.
Filmde bir grup suçlu, yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden birinin 12 yaşındaki kızını kaçırıyor ve karşılığında 50 milyon dolarlık bir fidye talep ediyor.
Ancak suçluların unuttuğu bir şey vardır ki o da Abigail’in sıradan bir çocuk olmadığıdır. Abigail'in korkunç sırrı ortaya çıktıktan sonra süreç bambaşka bir şekilde ilerler.
İzleyicileri koltuğa çivileyecek bu korku filminin oyuncu kadrosunda korku sinemasının deneyimli isimleri Melissa Barrera ve Kathryn Newton yer alıyor.
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Abigail'de aynı zamanda Temmuz ayında hayatını kaybeden "Euphoria" oyuncusu Angus Cloud, Dan Stevens, Alisha Weir ve William Catlett rol alıyor.
Senaryosunu Stephen Sheilds ve Guy Busick'in kaleme aldığı korku filminden geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen ilk fragman yayınlandı.
Abigail fragmanıyla sizi baş başa bırakıyoruz 👇🏼
Yepyeni ve ilginç bir hikayeye tanıklık edeceğiniz Abigail, 9 Nisan 2024’te beyazperdede yerini alacak.
Siz Abigail'i izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
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