Çiftler İçin Ege Kaçamağı: Baş Başa Tatili Güzelleştiren 8 Rota

Bozburun Yarımadası’nın en zarif köşelerinden biri olan Selimiye'yi keşfetmeye ne dersin? Özellikle göl gibi durgun denizi ve yan yana dizilmiş butik iskele restoranlarıyla tam bir inziva yeri diyebiliriz. Resmen telaşsızlığın başkenti olan Selimiye özellikle gün batımında ayrı güzel. Akşam deniz kenarında bir yürüyüş ve yemekle her şey çok daha romantik bir hâl alabilir.