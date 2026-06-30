article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çiftler İçin Ege Kaçamağı: Baş Başa Tatili Güzelleştiren 8 Rota

etiket Çiftler İçin Ege Kaçamağı: Baş Başa Tatili Güzelleştiren 8 Rota

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 14:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Biraz romantizm, bol bol Ege havası diyorsan çok doğru bir yerdesin. Bu sefer direksiyonu Ege kıyılarına kırıyor ve baş başa tatili daha da güzelleştirecek, birbirinden keyifli rotaları keşfediyoruz. Hazırsan hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Selimiye

1. Selimiye

Bozburun Yarımadası’nın en zarif köşelerinden biri olan Selimiye'yi keşfetmeye ne dersin? Özellikle göl gibi durgun denizi ve yan yana dizilmiş butik iskele restoranlarıyla tam bir inziva yeri diyebiliriz. Resmen telaşsızlığın başkenti olan Selimiye özellikle gün batımında ayrı güzel. Akşam deniz kenarında bir yürüyüş ve yemekle her şey çok daha romantik bir hâl alabilir.

2. Ayvalık

2. Ayvalık

Tarihin, kokuların ve lezzetin izini sürmeyi seven bir çiftseniz, Ayvalık ve hemen köprüyle bağlanan Cunda Adası ikinizi de tam anlamıyla büyüleyecek biz şimdiden söyleyelim. Eski Rum evlerinin dizildiği taş sokaklar ve pencerelerden sarkan begonviller romantizmin dozunu kendiliğinden artırıyor. Cunda'nın ara sokaklarında kaybolabilir, akşama doğru deniz kenarında keyifli bir yemek yiyebilir ve Ayvalık'a aşık olabilirsin...

3. Karaburun

3. Karaburun

İzmir’in en virajlı yollarının arkasına saklanmış olan Karaburun özellikle kitle turizminden uzak kalmayı başarmış efsanevi bir yarımada! Doğanın sertliğiyle denizin berraklığının birleştiği, kalabalıktan kaçmak için ideal bir sığınak da diyebiliriz. Akvaryum Koyu'nda şnorkelle daldıktan sonra her şey çok daha keyifli hale gelecek.

4. Bodrum

4. Bodrum

Bodrum’un adı genellikle kalabalıkla anılsa da onun içinde saklı olan baş başa kalınacak o kadar çok köşe var ki… Bodrum, çiftlere aynı anda hem şık bir akşam yemeği parıltısını hem de izole bir koy sakinliğini aynı anda sunabilen nadir yerlerden biri. İçecek tadımı yapabilir, kalabalıktan uzak koylarda sadece ikiniz varmış gibi denize girebilirsiniz.

5. Söğütköy

5. Söğütköy

Eğer aradığın şey el değmemiş bir doğaysa... Rotanı Söğütköy'e çeviriyoruz! Dalga sesleri ve kuş cıvıltılarıyla baş başa kalacağınız bu rotada her şey çok doğal, keyifli ve eşsiz! Marmaris’in en uç noktalarından birinde yer alan bu balıkçı kasabası sadeliğin en romantik hali. Sabah erken saatlerde buz gibi suya atlayabilir, akşamüstü keyifli bir yemek yiyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Datça

6. Datça

Can Yücel’in de dediği gibi, Datça insanı öyle kolayca bırakmaz biz şimdiden seni uyaralım. Eski Datça’nın taş evleri, badem ağaçları ve yarımadanın her iki yanına açılan masmavi koyları çiftler için kelimenin tam anlamıyla bir şiir gibi diyebiliriz. Eski Datça sokaklarında melisalı kahve içmeyi, ardından Palamutbükü veya Ovabükü’ne doğru uzun bir sürüş yapmayı unutma!

7. Assos

7. Assos

Kuzey Ege’nin en mistik yerlerinden biri olan Assos, antik çağlardan kalma taş atmosferi ve Midilli Adası’na bakan eşsiz manzarasıyla her mevsim en güzel kaçamak rotalarından diyebiliriz. Akropolis’te, Athena Tapınağı kalıntıları arasında el ele gün batımını izlemek istersen burası tam senlik!

8. Foça

8. Foça

Eski Foça, balıkçı tekneleri, taş evleri ve sakin yaşam ritmiyle adeta zamanın gerisinde kalmış bir sahil kasabasına ne dersin? Abartıdan uzak, samimi bir romantizm arıyorsan sen ve partnerin için biçilmiş kaftan. Limandan kalkan küçük teknelerle Siren Kayalıkları’nı keşfe çıkabilir, akşamüstü ise küçük balıkçı lokantalarından birinde yerel Foça şarabı eşliğinde batan güneşe kadeh kaldırabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın