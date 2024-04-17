CHP ve İYİ Parti İtiraz Etmişti: YSK, Hatay ve Ordu İçin Kararını Açıkladı
CHP ve İYİ Parti İtiraz Etmişti: YSK, Hatay ve Ordu İçin Kararını Açıkladı
İYİ Parti'nin Ordu, CHP'nin ise Hatay seçimlerine ilişkin yaptığı itiraz başvurusu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.
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CHP'nin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle CHP'nin Hatay seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itiraz ve seçimin yenilenmesi talebi YSK tarafından kabul edilmedi.
Hatay’daki seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oy oranıyla kazanmıştı. CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.
İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itiraz da reddedildi.
31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler oyların yüzde 40,07'sini, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36'sını almıştı.
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