ChatGPT İtirafı: Yapay Zeka Yardımıyla Yazılan Romana Prestijli Edebiyat Ödülü Verildi
ChatGPT İtirafı: Yapay Zeka Yardımıyla Yazılan Romana Prestijli Edebiyat Ödülü Verildi
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Ödüllü Japon yazar Rie Kudan, gelecekte bir Tokyo tasviri olan "The Tokyo Tower of Sympathy" (Tokyo Sempati Kulesi) isimli romanının bir kısmını ChatGPT'yle yazdığını itiraf etti.
33 yaşındaki yazar, ChatGPT'yi sık sık kullandığını, kimseyle paylaşamayacağı düşüncelerini de yapay zeka botuna aktardığını söyledi.
Yapay zeka merkezli "fütüristik" bir Tokyo hikayesi anlatılan romanda, ChatGPT'den faydalanılması sosyal medyada da tartışıldı.
"Ya Akutagawa Ödülü bunun kabul edilebilir bir intihal yüzdesi olduğuna karar verirse, tuhaf zamanlardayız. Birisi John Kucera'yı arasın"
"Sanki kutlanacak bir şeymiş gibi davranan bazı insanlar görüyorum. Bana biraz çılgınca geliyor. Bana hile yapmak gibi geliyor. Zaten metnin yüzde 5'ini nasıl ölçersiniz?"
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"Daha büyük sorun ve burada kimsenin tartışmadığı konu, bunun sadece onun açıklamaya karar vermesi nedeniyle gün ışığına çıkması; Eğer bu hikayeyi anlatmasaydı kimse fark etmeyecekti."
"İşte edebiyata ilk imzanız, daha da çok ödül, roman olacak, peki ya halk."
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