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ChatGPT İtirafı: Yapay Zeka Yardımıyla Yazılan Romana Prestijli Edebiyat Ödülü Verildi

ChatGPT İtirafı: Yapay Zeka Yardımıyla Yazılan Romana Prestijli Edebiyat Ödülü Verildi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.01.2024 - 16:24

Japonya edebiyat ödülü sahibi yazar ChatGPT'yi kullanarak romanı yazdığını itiraf etti.

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Ödüllü Japon yazar Rie Kudan, gelecekte bir Tokyo tasviri olan "The Tokyo Tower of Sympathy" (Tokyo Sempati Kulesi) isimli romanının bir kısmını ChatGPT'yle yazdığını itiraf etti.

Ödüllü Japon yazar Rie Kudan, gelecekte bir Tokyo tasviri olan "The Tokyo Tower of Sympathy" (Tokyo Sempati Kulesi) isimli romanının bir kısmını ChatGPT'yle yazdığını itiraf etti.

Yazarın yapay zeka destekli romanı, Japonya'nın prestijli edebiyat ödüllerinden Akutagava Ödülü'nü kazanmış ve jüri tarafından da 'kusursuz' olarak nitelendirilmişti. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kudan, ödül törenindeki konuşmasında kitabın yaklaşık yüzde 5'ini yapay zeka uygulaması ChatGPT tarafından üretilen metinlerde 'kelimesi kelimesine' yani bir nevi kopyala-yapıştır yazdığını açıklamıştı.

33 yaşındaki yazar, ChatGPT'yi sık sık kullandığını, kimseyle paylaşamayacağı düşüncelerini de yapay zeka botuna aktardığını söyledi.

33 yaşındaki yazar, ChatGPT'yi sık sık kullandığını, kimseyle paylaşamayacağı düşüncelerini de yapay zeka botuna aktardığını söyledi.

Adını ünlü Japon yazar Ryunosuke Akutagava'dan alan ödülle ilgili organizasyonu yürüten Japon Edebiyatını Destekleme Derneği, Fransız haber ajansı AFP'nin sorularına cevap vermedi.

Yapay zeka merkezli "fütüristik" bir Tokyo hikayesi anlatılan romanda, ChatGPT'den faydalanılması sosyal medyada da tartışıldı.

Yapay zeka merkezli "fütüristik" bir Tokyo hikayesi anlatılan romanda, ChatGPT'den faydalanılması sosyal medyada da tartışıldı.
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Biz buna zamanla yaşamak ve yeniliklerden yararlanmak diyoruz. Homo cinsinin varlığından bu yana ilerleme bu şekilde devam ediyor. Saklanmak yerine yüksek sesle ve net bir şekilde söylediği için ona teşekkür ederiz: Bir aletin nasıl kullanılacağını bilmek şüphesiz yetenektir.

"Ya Akutagawa Ödülü bunun kabul edilebilir bir intihal yüzdesi olduğuna karar verirse, tuhaf zamanlardayız. Birisi John Kucera'yı arasın"

"Ya Akutagawa Ödülü bunun kabul edilebilir bir intihal yüzdesi olduğuna karar verirse, tuhaf zamanlardayız. Birisi John Kucera'yı arasın"
twitter.com

"Sanki kutlanacak bir şeymiş gibi davranan bazı insanlar görüyorum. Bana biraz çılgınca geliyor. Bana hile yapmak gibi geliyor. Zaten metnin yüzde 5'ini nasıl ölçersiniz?"

"Sanki kutlanacak bir şeymiş gibi davranan bazı insanlar görüyorum. Bana biraz çılgınca geliyor. Bana hile yapmak gibi geliyor. Zaten metnin yüzde 5'ini nasıl ölçersiniz?"
twitter.com
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"Daha büyük sorun ve burada kimsenin tartışmadığı konu, bunun sadece onun açıklamaya karar vermesi nedeniyle gün ışığına çıkması; Eğer bu hikayeyi anlatmasaydı kimse fark etmeyecekti."

"Daha büyük sorun ve burada kimsenin tartışmadığı konu, bunun sadece onun açıklamaya karar vermesi nedeniyle gün ışığına çıkması; Eğer bu hikayeyi anlatmasaydı kimse fark etmeyecekti."
twitter.com

"İşte edebiyata ilk imzanız, daha da çok ödül, roman olacak, peki ya halk."

"İşte edebiyata ilk imzanız, daha da çok ödül, roman olacak, peki ya halk."
twitter.com

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