ChatGPT İtirafı: Yapay Zeka Yardımıyla Yazılan Romana Prestijli Edebiyat Ödülü Verildi

Biz buna zamanla yaşamak ve yeniliklerden yararlanmak diyoruz. Homo cinsinin varlığından bu yana ilerleme bu şekilde devam ediyor. Saklanmak yerine yüksek sesle ve net bir şekilde söylediği için ona teşekkür ederiz: Bir aletin nasıl kullanılacağını bilmek şüphesiz yetenektir.