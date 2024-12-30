Cezası Onandı: Trump Cinsel Taciz Davasından 5 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek
Cezası Onandı: Trump Cinsel Taciz Davasından 5 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek
ABD’de yeniden başkanlığı seçilen Donal Trump, E. Jean Carrol isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmış ve 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. ADB’deki temyiz mahkemesi, Trump’ın avukatlarının verdiği yeniden yargılanma dilekçesini kabul etmedi ve 5 milyon dolarlık tazminat cezasını onadı.
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ABD 2. Daire Temyiz Mahkemesi, jürinin verdiği para cezasını onadı ve Trump’un yaptığı itirazı reddetti.
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Temyiz mahkemesinin yazılı olarak açıklanan kararında, "Trump'ın itiraz ettiği bölge mahkemesinin, kararında hata yaptığına dair bir gösterge olmadığı sonucuna vardık." ifadesi kullanılırken, ayrıca davada yeni bir yargılamaya gerek olmadığına hükmedildiği belirtildi.
Magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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