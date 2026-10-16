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Cenk Tosun'dan Fenerbahçe İtirafı: "Gitmem Hataydı Ama Pişman Değilim"

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe İtirafı: "Gitmem Hataydı Ama Pişman Değilim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 21:49
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Eski milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye geçmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tosun, Yağız Sabuncuoğlu'na konuştu. Fenerbahçe'de yaklaşık bir buçuk sezon forma giyen golcü, kulübün yönetimini ve Mourinho ile ilişkisini de değerlendirdi.

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Cenk Tosun, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.

Tosun, Fenerbahçe'ye gitmesinin hata olduğunu söyledi.

Tosun, Fenerbahçe'ye gitmesinin hata olduğunu söyledi.

Cenk Tosun, Yağız Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçişini değerlendirdi. Tosun, bir kulübe ait olmuş birinin başka bir büyük camiaya gitmesi konusundaki görüşünü şu ifadelerle dile getirdi:

'Bir kulübe ait olmuş, efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı.'

Golcü, kararından pişman olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

'Pişman mıyım? Değilim. Ama Fenerbahçe'ye gitmem hata mıydı? Hataydı bence.'

Tosun, Mourinho ile ilişkisini değerlendirdi.

Tosun, Mourinho ile ilişkisini değerlendirdi.

Tosun, Fenerbahçe'de yaklaşık bir buçuk sezon forma giydi. Teknik direktör José Mourinho ile saha dışında iyi bir ilişkisi olduğunu belirten golcü, Portekizli hocanın kendisine az süre verdiğini ifade etti. Tosun, oyuna girdiğinde takıma katkı sağladığını düşündüğünü de dile getirdi.

Tosun, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi.

Tosun, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi.

Fenerbahçe'nin olması gerektiği gibi yönetilmediğini savunan Tosun, büyük transferlere rağmen takımda yeterli ruh birliği oluşmadığını söyledi. Yıllardır şampiyonluk bekleyen taraftarın, takım erken gol bulamadığında ıslık çaldığını da hatırlattı.

Şampiyonluk hasretinin ve bunun yarattığı baskının Fenerbahçe'de forma giymeyi zorlaştırdığını belirten Tosun, kariyerinin en iyi dönemlerini son sezonu dışında Beşiktaş'ta yaşadığını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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