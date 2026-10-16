Cenk Tosun'dan Fenerbahçe İtirafı: "Gitmem Hataydı Ama Pişman Değilim"

Cenk Tosun, Yağız Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçişini değerlendirdi. Tosun, bir kulübe ait olmuş birinin başka bir büyük camiaya gitmesi konusundaki görüşünü şu ifadelerle dile getirdi:

'Bir kulübe ait olmuş, efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı.'

Golcü, kararından pişman olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

'Pişman mıyım? Değilim. Ama Fenerbahçe'ye gitmem hata mıydı? Hataydı bence.'