Cenk Tosun'dan Fenerbahçe İtirafı: "Gitmem Hataydı Ama Pişman Değilim"
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Eski milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye geçmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tosun, Yağız Sabuncuoğlu'na konuştu. Fenerbahçe'de yaklaşık bir buçuk sezon forma giyen golcü, kulübün yönetimini ve Mourinho ile ilişkisini de değerlendirdi.
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Cenk Tosun, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.
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Tosun, Fenerbahçe'ye gitmesinin hata olduğunu söyledi.
Tosun, Mourinho ile ilişkisini değerlendirdi.
Tosun, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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