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Cem Davran Kimdir? Cem Davran Kaç Yaşında, Nereli? Cem Davran'ın Rol Aldığı Yapımlar

Cem Davran Kimdir? Cem Davran Kaç Yaşında, Nereli? Cem Davran'ın Rol Aldığı Yapımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 00:25

Tiyatro sahnesinin duayenlerinden, televizyonun en sevilen yüzlerinden biri de Cem Davran. Hem güldüren hem düşündüren karakterleriyle yıllardır hayatımıza dokunan usta oyuncu, ekranlardaki sıcak enerjisi kadar sahnedeki güçlü varlığıyla da iz bırakan bir isim. Peki, Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında, özel hayatı nasıl? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Hangi ödülleri kazandı?

Cem Davran’a dair merak edilen tüm detayları senin için derledik.

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Cem Davran Kimdir?

Cem Davran Kimdir?

Oyunculuğunu hem sahneye hem ekrana taşıyan usta oyuncu Cem Davran, mizahın, duygunun ve zekanın aynı bedende buluştuğu nadir isimlerden biri. Tiyatrodan televizyona, sinemadan edebiyata uzanan kariyerinde, hem güldürdü hem düşündürdü. Sahnede büyüyen, kamera karşısında olgunlaşan Davran, kuşaklar boyu izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edindi.

Cem Davran Kaç Yaşında?

Cem Davran Kaç Yaşında?

Cem Davran, 3 Mart 1964 doğumlu. 2025 itibarıyla 61 yaşında.

Cem Davran Nereli?

Cem Davran Nereli?

İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğan oyuncunun kökeni ise iki farklı Anadolu noktasına dayanıyor: Baba tarafı Erzincan-Kemaliye, anne tarafı ise Rize-Çayeli’li.

Cem Davran’ın Kariyer Başlangıcı

Cem Davran’ın Kariyer Başlangıcı

Sanatla ilk tanışması henüz 12 yaşındayken, Türkbank Çocuk Tiyatrosu ile oldu. Ardından 13 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrosu’na adım attı. 1980 yılında, henüz 16 yaşında profesyonel oyunculuğa geçti. Kısa sürede sahnenin olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul ve Şehir Tiyatroları gibi önemli topluluklarda unutulmaz roller üstlendi.

Elektrik Mühendisliği okurken bile sahneden kopmadı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken bir yandan tiyatro yaptı, hatta okulun tiyatro topluluğunu yönetti.

Cem Davran’ın Özel Hayatı

Cem Davran’ın Özel Hayatı

Cem Davran, 1990 yılından bu yana Hilal Davran’la evli. Çiftin Ali ve Hürcan adında iki oğlu var.

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Cem Davran’ın Öne Çıkan Açıklamaları

Cem Davran’ın Öne Çıkan Açıklamaları

“Ben mesleğimle değil, işimle varım. Ün bana ait değil, sahneye ait.”

“Şöhret geçici olabilir ama sahne alkışı ebedidir.”

“Çocuklarımı oyuncu olmaları için değil, mutlu insanlar olmaları için yetiştirdim.”

“Türkiye’de sanatçı olmanın bedeli, yalnız kalmaktır.”

Cem Davran’ın Yer Aldığı Diziler

Cem Davran’ın Yer Aldığı Diziler

  • 1988 – Uzaylı Zekiye | Konuk oyuncu

  • 1993 – Tatlı Betüş | Orhun (Başrol)

  • 1998–2001 – Ruhsar | Mazhar Mahmutoğlu (Başrol)

  • 2000 – Şaşıfelek Çıkmazı | Hasan

  • 2001 – Vay Anam Vay | Kendisi (Konuk)

  • 2002 – Aşk Meydan Savaşı | Rıza (Başrol)

  • 2002 – Bana Abi De | Selo

  • 2003 – Patron Kim? | Cem

  • 2003 – Yuvam Yıkılmasın | Demir

  • 2004–2005 – Çocuğun Var Derdin Var | Ömer Gencer

  • 2005 – İlk Göz Ağrısı | Aşkın

  • 2006 – Deli Dolu | Oğuz

  • 2007 – Fesupanallah | Gülüm Arif

  • 2008 – Hayat Güzeldir | Ömer Bahtiyar

  • 2009 – Avrupa Yakası | Altan Titiz (Konuk oyuncu)

  • 2010 – Çete | Cem Davran (Başrol)

  • 2011 – İzmir Çetesi | Ahmet İptenalır

  • 2013 – Bizim Okul | Spartaküs Altan

  • 2013 – Babam Sınıfta Kaldı | Erman Yılmaz

  • 2014 – Yedikule Hayat Yokuşu | Cemal

  • 2018 – 8. Gün | Aziz Uğur Boztepe (Başrol)

  • 2019 – Kardeş Çocukları | Adnan Harmancı (Başrol)

  • 2021 – Aşkın Tarifi | Hazım Soyluer (Başrol)

  • 2023–2024 – Bambaşka Biri | Turan Öztürk (Başrol)

Cem Davran’ın Yer Aldığı Filmler

Cem Davran’ın Yer Aldığı Filmler

  • 1978 – Taşı Toprağı Altın Şehir | Tahir

  • 1979 – Yusuf ile Kenan | Yusuf

  • 1986 – Asılacak Kadın | Yalçın’ın çocukluk arkadaşı

  • 1991 – Kurt Kanunu

  • 1991 – Varyemez | Oktay

  • 1993 – Tersine Dünya

  • 1999 – Kahpe Bizans | Yetiş Bey, Gavur Bey (Markus Antonyus), Gezer Bey

  • 2000 – Balalayka | Hasan

  • 2007 – Avrupalı | Avrupalı

  • 2011 – Bir Ses Böler Geceyi | Süha Kaygusuz

  • 2011 – Melekler ve Kumarbazlar

  • 2019 – Babamın Kemikleri | Öner

  • 2019 – Karakomik Filmler | Kaptan

  • 2020 – Karakomik Filmler 2: Deli | Katil

  • 2023 – Hayat

Cem Davran'ın Sunuculuk Kariyeri

Cem Davran'ın Sunuculuk Kariyeri

  • 2008 – 35. Altın Kelebek Ödülleri

  • 2009 – 36. Altın Kelebek Ödülleri

  • 2017 – 44. Altın Kelebek Ödülleri

  • 2018 – 45. Altın Kelebek Ödülleri

  • 2020 – 46. Altın Kelebek Ödülleri

  • 2021 – 47. Altın Kelebek Ödülleri

  • 2022 – 48. Altın Kelebek Ödülleri

  • 2023 – 49. Altın Kelebek Ödülleri

  • 2024 – 50. Altın Kelebek Ödülleri

  • Yıl Belirtilmedi – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel | Konuk

  • 2024–günümüz – Çarkıfelek | Sunucu

Cem Davran'ın Güncel Projeleri

Cem Davran'ın Güncel Projeleri

2024-2025 sezonunda TRT 1’de yayınlanan “Hayatımın Neşesi” dizisinde rol aldı. Ayrıca yeni tiyatro projeleri ve kısa film destekleriyle genç sanatçılara mentorluk yapmayı sürdürüyor. Dijital platformlarda da görünmeye başlayan Davran, sosyal medyayı aktif kullanarak hayranlarıyla bağ kurmayı sürdürüyor.

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Cem Davran’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Cem Davran’ın Ödülleri ve Adaylıkları

1997 – 1. Afife Tiyatro Ödülleri

  • Adaylık: 'Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu' – Yeni Baştan

2011 – 16. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Adaylık: 'Komedi ya da Müzikal Dalında Yılın En İyi Erkek Oyuncu' – Alevli Günler 

2024 – 56. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri (SİYAD)

  • Kazandı: 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' – Hayat

2024 – 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Kazandı: 'Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu – Sinema'
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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