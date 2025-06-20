Cem Davran Kimdir? Cem Davran Kaç Yaşında, Nereli? Cem Davran'ın Rol Aldığı Yapımlar

Tiyatro sahnesinin duayenlerinden, televizyonun en sevilen yüzlerinden biri de Cem Davran. Hem güldüren hem düşündüren karakterleriyle yıllardır hayatımıza dokunan usta oyuncu, ekranlardaki sıcak enerjisi kadar sahnedeki güçlü varlığıyla da iz bırakan bir isim. Peki, Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında, özel hayatı nasıl? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Hangi ödülleri kazandı?

Cem Davran’a dair merak edilen tüm detayları senin için derledik.