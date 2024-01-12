Casuslukla Aşkın Birbirine Karıştığı Prime Video Yapımı "Mr. & Mrs. Smith" Dizisinden Yeni Bir Fragman Geldi!
Casuslukla Aşkın Birbirine Karıştığı Prime Video Yapımı "Mr. & Mrs. Smith" Dizisinden Yeni Bir Fragman Geldi!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/d...
Donald Glover ve Maya Erskine'nin başrolünü paylaştığı Prime Video'nun yeni dizisi 'Mr. & Mrs. Smith'ten merakla beklenen fragman sonunda izleyiciyle buluştu.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
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Prime Video'nun merakla beklenen yeni dizisi "Mr. & Mrs. Smith"te iki bilinmeyen kişi zenginlik, dünya turu ve Manhattan'daki hayal gibi bir yaşamı sunan esrarengiz bir casusluk organizasyonunda göreve başlar.
Ancak bu ikilinin görücü usulü evlilik yaparak Mr. John ve Mrs. Jane Smith isimlerinde yeni kimliklere bürünmeleri gerekir.
John ve Jane, artık evli bir çift olarak her hafta yüksek tehlike arz eden görevlere atılırlar ve bu süreç onların evlilikleri için bir dönüm noktası haline gelir. Bir süre sonra önemli olan tek şey şu sorudur: Casuslukla dolu bu tehlikeli hayat mı, yoksa evlilikle birlikte gelen karmaşa mı daha risklidir?
Francesca Sloane ve Donald Glover tarafından yaratılan "Mr. & Mrs. Smith" Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrolde olduğu 2005 yapımı aynı isimli aksiyon filminden uyarlanıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Parker Posey, Wagner Moura, Michaela Coel, John Turturrove Paul Dano gibi isimler yer alırken Ron Perlman, Sarah Paulson, Eiza González, Billy Campbell ve Alexander Skarsgard ise diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyorlar.
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İlk sezonuyla 2 Şubat 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak olan "Mr. & Mrs. Smith" dizisi için Prime Video, yeni bir fragmanı izleyicilerle buluşturdu.
Gelin fragmana birlikte bakalım! Buyurun efendim 👇🏼
Siz Mr. & Mrs. Smith'i izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
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