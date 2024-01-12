İlk Sezonundan İtibaren Eleştirilerin Odağı Olan The Witcher Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Eklendi!

Bildiğiniz üzere The Witcher, ilk sezonunun ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Ancak bu durum, yapımcıların moralini bozmadı ve kadroya sürpriz bir isim eklenerek dikkatleri yeniden çekmeyi başardılar. Peki The Witcher kadrosuna dahil olan sürpriz isim kim oldu?

Gelin detaylara birlikte bakalım!