İlk Sezonundan İtibaren Eleştirilerin Odağı Olan The Witcher Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Eklendi!
İlk Sezonundan İtibaren Eleştirilerin Odağı Olan The Witcher Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Eklendi!
Bildiğiniz üzere The Witcher, ilk sezonunun ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Ancak bu durum, yapımcıların moralini bozmadı ve kadroya sürpriz bir isim eklenerek dikkatleri yeniden çekmeyi başardılar. Peki The Witcher kadrosuna dahil olan sürpriz isim kim oldu?
Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Lauren Schmidt Hissrich tarafından kaleme alınan The Witcher, Netflix'in en sevilen fantezi drama yapımlarından bir tanesi.
Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan The Witcher, 20 Aralık 2019 tarihinde ilk kez seyircisiyle buluşmuştu.
The Witcher'ın fantastik hikayesinde mutasyona uğramış bir canavar avcısı, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alır.
Dizi, ilk sezonunda karmaşık zaman çizelgesi ve orijinal roman serisine sadık kalmamakla hayranlarının eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu durum, ikinci sezonun daha düz bir çizgide ilerlemesine yol açtı.
3. sezonda yaşanan Henry Cavill ayrılığı ise dizinin yeniden eleştirilmesine neden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dördüncü sezonu için hazırlıklar yapan dizinin oyuncu kadrosunda Freya Allan ve Eamon Farren gibi ünlü isimler yer alıyor.
Yeni sezonu merakla beklenen dizinin var olan oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
Laurence Fishburne, The Witcher'ın yeni sezonunda göreceğimiz isimlerden biri oldu.
The Witcher'ın 4. sezonunda Laurence Fishburne'ü Regis rolüyle izleyeceğiz.
Sürpriz ismi duyan The Witcher hayranlarından birçok yorum geldi. Laurence Fishburne hayranlarının tepkilerine gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce Laurence Fishburne The Witcher'ın yeni sezonuna yakışacak mı? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın