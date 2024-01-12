Final Sezonu Çekilen Stranger Things'in Sevilen Oyuncusuna Haber Bile Verilmemiş

Netflix'in en sevilen projelerinden Stranger Things'in final sezonu olan 5. sezon için çalışmalara başlandığı paylaşılan toplu bir fotoğrafla duyurulurken söz konusu fotoğrafta 4. sezonun favori oyuncularından biri olmadığı dikkat çekti. O oyuncu, 5. sezon için kendisine haber verilmediğini söyledi.

KAYNAK: Independent/ Jacob Stolworthy