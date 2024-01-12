Final Sezonu Çekilen Stranger Things'in Sevilen Oyuncusuna Haber Bile Verilmemiş
Final Sezonu Çekilen Stranger Things'in Sevilen Oyuncusuna Haber Bile Verilmemiş
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/689366/...
Netflix'in en sevilen projelerinden Stranger Things'in final sezonu olan 5. sezon için çalışmalara başlandığı paylaşılan toplu bir fotoğrafla duyurulurken söz konusu fotoğrafta 4. sezonun favori oyuncularından biri olmadığı dikkat çekti. O oyuncu, 5. sezon için kendisine haber verilmediğini söyledi.
KAYNAK: Independent/ Jacob Stolworthy
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Netflix'in ilk projelerinden Stranger Things'i izlemeyenimiz herhalde kalmamıştır.
4. sezonunun yayınlanmasının ardından tam 2 yıldır beklediğimiz Stranger Things'in son sezonu olan 5. sezonun 2025'te yayınlanması beklenirken, geçtiğimiz günlerde dizi ekibinden bomba bir paylaşım geldi.
5. sezon çekimlerinin ilk gününden fotoğraf paylaşan dizi ekibi tam kadro poz verirlerken, 4. sezonun sevilen karakterlerinden Argyle'ı canlandıran Eduardo Franco'nun fotoğrafta olmaması dikkat çekmişti.
Dizide Charlie'nin en yakın arkadaşı olarak izlediğimiz Argyle 4. sezon sonunda hayatta kalanlar arasında olunca izleyiciler onu 5. sezonda da göreceklerini zannetti, fakat ne yazık ki bu gerçekleşmemiş.
YouTube sunucusu Steve Varley'in programına konuk olan Franco, bu konu hakkında "Bu konuda bir tür endişe ya da başka bir şey olduğunu duymak güzel, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama hiç ama hiç aranmadım. Yani evet, sanırım buraya kadarmış." yanıtını verdi.
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