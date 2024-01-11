Bergüzar Korel'in Başrolde Olduğu Prime Video'nun İlk Türk Yapımı Dizisi Düğüm'den Yeni Görseller Yayınlandı

Prime Video'nun ilk Türk yapımı olan ve başrolünde ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in yer aldığı Düğüm dizisinden taze görseller paylaşıldı. Bu heyecan verici projeden gelen yeni görseller, izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım!