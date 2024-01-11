Bergüzar Korel'in Başrolde Olduğu Prime Video'nun İlk Türk Yapımı Dizisi Düğüm'den Yeni Görseller Yayınlandı
Bergüzar Korel'in Başrolde Olduğu Prime Video'nun İlk Türk Yapımı Dizisi Düğüm'den Yeni Görseller Yayınlandı
Kaynak: https://www.beyazperde.com/galerileri...
Prime Video'nun ilk Türk yapımı olan ve başrolünde ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in yer aldığı Düğüm dizisinden taze görseller paylaşıldı. Bu heyecan verici projeden gelen yeni görseller, izleyicilerin merakını daha da artırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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2020'nin Eylül ayında Türkiye'nin dinamik pazarına adım atan Prime Video, bu yılın Şubat ayında yerli sinemanın en yeni örneği olan ilk orijinal filmi 'Rüyanda Görürsün'ü izleyicilerle buluşturmuştu.
Şimdi ise Prime Video, Türk televizyon dünyasına yeni bir soluk getirecek olan ilk yerli orijinal dizisi 'Düğüm'ün hazırlıklarına devam ediyor.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Düğüm, başarılı bir gazeteci olan Neslihan Turhan'ın oğlu Can'ın cinayetle suçlandığı bir dava sonucunda yaşamını nasıl değiştirdiğini ele alıyor.
Düğüm'ün başrolünde Bergüzar Korel yer alırken diğer oyuncular arasında Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak gibi isimler bulunuyor.
Bu heyecan verici dizinin yönetmenliğini Can Ulkay yaparken senaryosu Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan ve Yekta Torun üçlüsünün kaleminden çıkıyor.
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Hayatın beklenmedik dönüşlerini ve bir annenin oğlu için verdiği mücadeleyi merkezine alan Düğüm'ün 2024 yılında izleyici ile buluşması planlanıyor.
Bergüzar Korel'in başarılı bir gazeteciyi canlandırdığı diziden geçtiğimiz saatlerde kamera arkası görüntüleri yayınlandı 👇🏼
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