İki Kız Kardeşin Mücadelesini Anlatan The Hills Have Eyes'dan İlham Alan Yepyeni Bir Korku Filmi: "Brute 1976"
İki Kız Kardeşin Mücadelesini Anlatan The Hills Have Eyes'dan İlham Alan Yepyeni Bir Korku Filmi: "Brute 1976"
Brute 1976, izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatmayı vaat ediyor. Korku sinemasının öncü yapımlarından The Hills Have Eyes'ın etkisi altında şekillenen Brute 1976, kardeşlerin zorlu mücadelesini etkileyici bir dille beyaz perdeye taşıyor.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Marcel Walz, son korku filmi "Brute 1976" ile 1970'lerin klasik korku sinemasının özünü yeniden canlandırıyor.
"Blood Feast" ve "That's a Wrap" gibi önceki eserleriyle tanınan Walz, bu yeni projesinde geçmişin korku filmlerinin etkileyici atmosferini ve stilini modern bir dokunuşla harmanlıyor.
Brute 1976, The Texas Chainsaw Massacre ve The Hills Have Eyes gibi kült yapımlardan ilham alıyor.
Brute 1976, Bicentennial kutlamaları için çölde bir fotoğraf çekimine giderken arabaları hiçliğin ortasında bozulan Raquel ve kız arkadaşının hikayesiyle başlayacak.
İki kız kardeş geçmişi şiddet dolu fakat fotoğraf çekimleri için ideal bir mekan olan Savage kasabasını bulacaklar. Bu kasabada maskeli psikopatlardan oluşan bir aile ile karşılaşacaklar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Brute 1976'nın başrollerinde Adriane McLean, Sarah French, Gigi Gustin, Dazelle Yvette ve Adam Bucci gibi ünlü isimler yer alıyor.
Ünlü yönetmen Walz, bu yepyeni korku filmi için "Brute 1976, çekim yapmak için harika bir deneyimdi. Sıcaktı, kirliydi ve kanlıydı. Eminim seyirci bunu ekranda hissedecektir." diyor.
Siz ünlü yapımlardan ilham alan filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda