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Canlı Yayında Sinirlenip Drone'a Tekme Attı: Cihaz Modelin Yüzüne Çarptı, Kanal Harekete Geçti!

Canlı Yayında Sinirlenip Drone'a Tekme Attı: Cihaz Modelin Yüzüne Çarptı, Kanal Harekete Geçti!

Meksika
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.10.2026 - 13:45
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Meksika televizyonunda canlı yayında yaşanan bir an, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden birine dönüştü. Monterrey'de yayınlanan eğlence programı Es Show'un sunucusu Ernesto Chavana, stüdyoda alçaktan uçan bir drone'a sinirlenip tekme atınca kontrolden çıkan cihaz yanında duran modelin yüzüne çarptı. Görüntüler yayıldıkça tepkiler büyüdü ve sunucunun çalıştığı kanal da sessiz kalmadı.

Kaynak: Infobae

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Ernesto Chavana, yaklaşık 40 yıldır Multimedios ekranlarında olan Monterrey'in en tanınan sunucularından biri.

Ernesto Chavana, yaklaşık 40 yıldır Multimedios ekranlarında olan Monterrey'in en tanınan sunucularından biri.

1967 doğumlu Ernesto Chavana, kariyerine 1988'de Multimedios'un radyo istasyonunda spor spikeri olarak başladı ve yıllar içinde spordan eğlence programlarına geçti. 2002'de devraldığı Las Noches del Fútbol'ü zamanla Es Show'a dönüştüren sunucu, o günden bu yana programın başından hiç kalkmadı. Mitad y Mitad, Bailadísimo ve Cantadísimo gibi yarışmaları da sunan Chavana, Meksika'nın kuzeyinde her akşam ekran başına kilitlenen geniş bir izleyici kitlesine sahip. Adı yalnızca programlarıyla değil, sık sık patlak veren polemiklerle de anılan sunucu, 2024'te yapım ekibiyle tartıştıktan sonra canlı yayında istifa ettiğini açıklamış, birkaç hafta sonra da programına geri dönmüştü.

Canlı yayında Chavana'nın tekmelediği drone, Kolombiyalı model Isabella Rojas'ın yüzüne çarparak dudağını yaraladı.

Canlı yayında Chavana'nın tekmelediği drone, Kolombiyalı model Isabella Rojas'ın yüzüne çarparak dudağını yaraladı.

Chavana'nın polemiklerle dolu geçmişine bu hafta başında yeni bir sayfa eklendi. Es Show'un canlı yayınında stüdyonun üzerinde alçaktan uçan drone sunucunun yanına kadar yaklaşınca, sinirlenen Chavana cihaza sert bir tekme attı. Dengesini kaybeden drone, programda 'La Colombiana' olarak tanınan model Isabella Rojas'ın yüzüne çarptı ve genç kadının dudağında, ağzının içinde yara açtı. Eliyle yüzünü kapatan Rojas ekip arkadaşlarının yardımıyla stüdyodan çıkarılıp sağlık ekibine götürülürken yayın kaldığı yerden devam etti. İzleyicileri asıl öfkelendiren ise Chavana'nın o anlarda modele yardım etmek yerine yerinde kalıp yapım ekibine 'Gördünüz mü neye sebep oldunuz' diye çıkışması oldu.

Ernesto Chavana canlı yayında özür diledi, Multimedios'un sunucu hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Ernesto Chavana canlı yayında özür diledi, Multimedios'un sunucu hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Gelen tepkilerin farkında olan Chavana, programın ilerleyen dakikalarında kameraların karşısına geçip 'Çok üzgünüm, az önce olanların sorumluluğunu üstleniyorum. Yaptığım şeyden dolayı çok mahcubum ve utanıyorum' diyerek özür diledi. Programın yapımcıları Rojas'ın uğradığı zararın sunucu tarafından karşılanacağını açıklarken, paramedik müdahalesinin ardından stüdyoya dönen Rojas da yarasının hafif olduğunu söyledi. Ne var ki özür, görüntüler X ve TikTok'ta yayıldıkça büyüyen öfkeyi dindirmeye yetmedi ve pek çok kullanıcı Chavana'nın programdan uzaklaştırılmasını istedi. Kanalın haber programı Telediario'nun aktardığına göre Multimedios'un insan kaynakları birimi olayla ilgili iç soruşturma başlattı ve Chavana'yı görüşmeye çağırdı. Sunucunun işine son verilip verilmeyeceğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, hukuki destek aldığı bildirilen Rojas'ın dava açıp açmayacağı da merak konusu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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