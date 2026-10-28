Canlı Yayında Sinirlenip Drone'a Tekme Attı: Cihaz Modelin Yüzüne Çarptı, Kanal Harekete Geçti!

Gelen tepkilerin farkında olan Chavana, programın ilerleyen dakikalarında kameraların karşısına geçip 'Çok üzgünüm, az önce olanların sorumluluğunu üstleniyorum. Yaptığım şeyden dolayı çok mahcubum ve utanıyorum' diyerek özür diledi. Programın yapımcıları Rojas'ın uğradığı zararın sunucu tarafından karşılanacağını açıklarken, paramedik müdahalesinin ardından stüdyoya dönen Rojas da yarasının hafif olduğunu söyledi. Ne var ki özür, görüntüler X ve TikTok'ta yayıldıkça büyüyen öfkeyi dindirmeye yetmedi ve pek çok kullanıcı Chavana'nın programdan uzaklaştırılmasını istedi. Kanalın haber programı Telediario'nun aktardığına göre Multimedios'un insan kaynakları birimi olayla ilgili iç soruşturma başlattı ve Chavana'yı görüşmeye çağırdı. Sunucunun işine son verilip verilmeyeceğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, hukuki destek aldığı bildirilen Rojas'ın dava açıp açmayacağı da merak konusu.