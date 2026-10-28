Canlı Yayında Sinirlenip Drone'a Tekme Attı: Cihaz Modelin Yüzüne Çarptı, Kanal Harekete Geçti!
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Meksika televizyonunda canlı yayında yaşanan bir an, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden birine dönüştü. Monterrey'de yayınlanan eğlence programı Es Show'un sunucusu Ernesto Chavana, stüdyoda alçaktan uçan bir drone'a sinirlenip tekme atınca kontrolden çıkan cihaz yanında duran modelin yüzüne çarptı. Görüntüler yayıldıkça tepkiler büyüdü ve sunucunun çalıştığı kanal da sessiz kalmadı.
Kaynak: Infobae
Ernesto Chavana, yaklaşık 40 yıldır Multimedios ekranlarında olan Monterrey'in en tanınan sunucularından biri.
Canlı yayında Chavana'nın tekmelediği drone, Kolombiyalı model Isabella Rojas'ın yüzüne çarparak dudağını yaraladı.
Ernesto Chavana canlı yayında özür diledi, Multimedios'un sunucu hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.
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