Çalışma Bakanı'ndan Emekli Bayram İkramiyesi Zammı Açıklaması: Artacak mı?
Çalışma Bakanı'ndan Emekli Bayram İkramiyesi Zammı Açıklaması: Artacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı TV yayınında emeklilere yeni zam haberi verdi.
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Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaş zamlarının netleşmesi sonrasında bayram ikramiyelerine yönelik de artış sinyali verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama yönelik sayılara da değinirken, "110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı" dedi.
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