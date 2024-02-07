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Çalışma Bakanı'ndan Emekli Bayram İkramiyesi Zammı Açıklaması: Artacak mı?

Çalışma Bakanı'ndan Emekli Bayram İkramiyesi Zammı Açıklaması: Artacak mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.02.2024 - 10:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı TV yayınında emeklilere yeni zam haberi verdi.

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Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaş zamlarının netleşmesi sonrasında bayram ikramiyelerine yönelik de artış sinyali verdi.

Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaş zamlarının netleşmesi sonrasında bayram ikramiyelerine yönelik de artış sinyali verdi.

Katıldığı NTV yayınında soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, 'Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız' açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama yönelik sayılara da değinirken, "110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama yönelik sayılara da değinirken, "110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı" dedi.

'Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız' diyen Işıkhan, '950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak' dedi.

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