Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Hande Erçel
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Eda Taşpınar
Didem Soydan
Afra Saraçoğlu
Gülben Ergen
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Şevval Şahin
Esin Çepni
İrem Derici
Gizem Karaca
Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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