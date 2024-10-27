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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.10.2024 - 18:17

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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Hande Erçel

Hande Erçel

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar

Didem Soydan

Didem Soydan

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Gülben Ergen

Gülben Ergen
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Şevval Şahin

Şevval Şahin

Esin Çepni

Esin Çepni

İrem Derici

İrem Derici

Gizem Karaca

Gizem Karaca

Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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