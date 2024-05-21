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Büyük Otellerde Temizlik Nasıl Yapılıyor?

etiket Büyük Otellerde Temizlik Nasıl Yapılıyor?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 12:31

Evler tamam da büyük oteller nasıl temizleniyor? İşte büyük otellerinin temizleme adımları içeriğimizde...

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İşe tabii ki sistemi sağlam kurmak için bir temizlik programı düzenlenerek başlanıyor.

Oteller genellikle çok detaylı temizlik programları oluşturur. Bu program, odaların belirli zaman aralıklarıyla ve standartlara uygun olarak temizlenmesini sağlar. Çalışanların vardiyaları da bu şekilde düzenlenmiş olur.

Ardından gerekli ekipman ve malzemeler temin edilir.

Temizlik için gerekli olan ekipman ve malzemeler (temizlik maddeleri, bezler, süpürgeler, moplar, dezenfektanlar) otel tarafından sağlanır. Bu malzemeler genellikle yüksek kalitede ve hijyenik olmalıdır.

Sırada tabii ki personel eğitimi ve iş bölümü var.

Sırada tabii ki personel eğitimi ve iş bölümü var.

Temizlik personeli özel eğitim alır ve belirlenen görevleri yerine getirecek şekilde iş bölümü yapılır. Bu, odaların ve otel genelindeki alanların verimli bir şekilde temizlenmesini sağlar. Oteli çekip çevirmek çok da kolay olmuyor malum.

Ve oda temizliği başlıyor!

Ve oda temizliği başlıyor!

Yatak Odası

  • Yatakların düzeltilmesi ve değiştirilmesi(çarşaf, yastık kılıfı, nevresim) Mobilyaların tozlanması ve silinmesi

  • Zeminlerin süpürülmesi veya vakumlanması. 

  • Eğer varsa halıların temizlenmesi 

Banyo 

  • Lavabo, küvet/duş, tuvalet ve aynaların temizlenmesi. 

  • Havluların değiştirilmesi. 

  • Banyo ürünlerinin yenilenmesi (sabun, şampuan, tuvalet kağıdı)

Genel Temizlik

  • Odanın havalandırılması

  • Gerektiğinde camların silinmesi 

  • Eksikliklerin ve ihtiyaçların tespit edilmesi (arızalı eşyalar, eksik malzemeler).

Genel alanların temizliğine sıra geldi.

Genel alanların temizliğine sıra geldi.

Lobiler, koridorlar, restoranlar, havuzlar, toplantı salonları gibi genel alanlar da düzenli olarak temizlenir. Bu temizlik, günlük veya belirli aralıklarla yapılır ve odalarla benzer adımları içerir.

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Dezenfeksiyon ve hijyen standartları kontrol edilir.

Dezenfeksiyon ve hijyen standartları kontrol edilir.

Özellikle sağlık risklerini azaltmak için otellerde dezenfeksiyon işlemleri önemlidir. Bu, özellikle banyo ve yatak odaları gibi alanlarda titizlikle uygulanır.

Kontrol ve kalite güvencesi ile devam ediliyor.

Kontrol ve kalite güvencesi ile devam ediliyor.

Temizlik işlemi sonrasında odalar ve alanlar kontrol edilir. Eksiklikler veya kalite standartlarına uymayan durumlar düzeltilir ve gerekirse tekrar temizlik yapılır.

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