Büyük Otellerde Temizlik Nasıl Yapılıyor?
Büyük Otellerde Temizlik Nasıl Yapılıyor?
Evler tamam da büyük oteller nasıl temizleniyor? İşte büyük otellerinin temizleme adımları içeriğimizde...
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İşe tabii ki sistemi sağlam kurmak için bir temizlik programı düzenlenerek başlanıyor.
Ardından gerekli ekipman ve malzemeler temin edilir.
Sırada tabii ki personel eğitimi ve iş bölümü var.
Ve oda temizliği başlıyor!
Genel alanların temizliğine sıra geldi.
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