Bursa’nın Tarih Dolu Sokağında Keşfedilmesi Gereken 12 Yapı

Bursa, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dolu bir şehir. Son günlerde sosyal medyada Tarih Arşivi tarafından paylaşılan bir tabela, şehrin bir sokağında bulunan 12 tarihi mekanı keşfetmek isteyenler için mükemmel bir rehber niteliği taşıyor.

Hadi gelin hep birlikte bu mekanlara birlikte bakalım.