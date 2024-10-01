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Bursa’nın Tarih Dolu Sokağında Keşfedilmesi Gereken 12 Yapı

Bursa’nın Tarih Dolu Sokağında Keşfedilmesi Gereken 12 Yapı

Nilsu
Nilsu - Onedio Editörü
01.10.2024 - 15:22

Bursa, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dolu bir şehir. Son günlerde sosyal medyada Tarih Arşivi tarafından paylaşılan bir tabela, şehrin bir sokağında bulunan 12 tarihi mekanı keşfetmek isteyenler için mükemmel bir rehber niteliği taşıyor. 

Hadi gelin hep birlikte bu mekanlara birlikte bakalım.

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Bursa, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Sosyal medya kullanıcılarından biri, Bursa’nın sokaklarında yer alan 12 tarihi mekanı gösteren bu ilgi çekici tabelayı paylaştı.

Bursa, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Sosyal medya kullanıcılarından biri, Bursa’nın sokaklarında yer alan 12 tarihi mekanı gösteren bu ilgi çekici tabelayı paylaştı.
twitter.com

Bu mekanlar, hem şehrin geçmişine ışık tutuyor hem de ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Şimdi, bu tarihi hazinelerin bazılarına daha yakından bakalım!

İvazpaşa Türbesi, II. Murad’ın veziri Hacı İvaz Paşa'nın aile kabristanıdır. 1428 yılında ölen Hacı İvaz Paşa'nın mezarı, açık bir türbe şeklinde yapıldı ve kubbe ile kaplandı.

İvazpaşa Türbesi, II. Murad’ın veziri Hacı İvaz Paşa'nın aile kabristanıdır. 1428 yılında ölen Hacı İvaz Paşa'nın mezarı, açık bir türbe şeklinde yapıldı ve kubbe ile kaplandı.

Şeyh Konevi Cami, Konyalı Hacı Sinan tarafından yaptırıldığı için Konyalı anlamına gelen “Konevi” adını aldı. Caminin ön kısmında yer alan kitabede, inşa tarihinin 1537 olduğu belirtilir.

Şeyh Konevi Cami, Konyalı Hacı Sinan tarafından yaptırıldığı için Konyalı anlamına gelen “Konevi” adını aldı. Caminin ön kısmında yer alan kitabede, inşa tarihinin 1537 olduğu belirtilir.

Molla Fenari Cami 15. yüzyılın başlarında Molla Fenari tarafından yaptırıldı. 15. yüzyılın başlarında yaptırdığı cami, dikdörtgen planlıdır ve büyük ölçüde yenilendi.

Molla Fenari Cami 15. yüzyılın başlarında Molla Fenari tarafından yaptırıldı. 15. yüzyılın başlarında yaptırdığı cami, dikdörtgen planlıdır ve büyük ölçüde yenilendi.

Seyyid Nasır Türbesi, 15. yüzyılda inşa edildi. Bursa'nın fethine katılan Seyyid Nasır, Sultan II. Murad döneminde yaşadı ve 1451 yılında Bursa'da vefat etti.

Seyyid Nasır Türbesi, 15. yüzyılda inşa edildi. Bursa'nın fethine katılan Seyyid Nasır, Sultan II. Murad döneminde yaşadı ve 1451 yılında Bursa'da vefat etti.
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Üç Kuzular Cami'nin kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, caminin karşısında, 15. yüzyılda Buhara’dan Bursa’ya gelen Safiyyüddin Efendi, Açıkbaş Mehmed Efendi ve Ali Efendi isimli üç kardeşin mezarlarının bulunması nedeniyle, caminin bu üç kişi tarafından inşa edildiği rivayet edilir. Bu sebeple camiye "Üç Kuzular" adı verildi.

Üç Kuzular Cami'nin kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, caminin karşısında, 15. yüzyılda Buhara’dan Bursa’ya gelen Safiyyüddin Efendi, Açıkbaş Mehmed Efendi ve Ali Efendi isimli üç kardeşin mezarlarının bulunması nedeniyle, caminin bu üç kişi tarafından inşa edildiği rivayet edilir. Bu sebeple camiye "Üç Kuzular" adı verildi.

Abdal Murad, Bursa’nın fethinden önce Buhara'dan Bursa'ya gelen kırk abdaldan biridir. Bursa'nın fethinde Orhan Gazi'ye yardımcı oldu ve fetihten sonra vefat ettiğinde ise bugünkü türbesinin bulunduğu Abdal Murad Türbesi'ne defnedildi.

Abdal Murad, Bursa’nın fethinden önce Buhara'dan Bursa'ya gelen kırk abdaldan biridir. Bursa'nın fethinde Orhan Gazi'ye yardımcı oldu ve fetihten sonra vefat ettiğinde ise bugünkü türbesinin bulunduğu Abdal Murad Türbesi'ne defnedildi.

Aydede Kabri, Fatih’in vezirlerinden Zağnos Mehmed Paşa’nın oğlu Hamza Bey’e aitti ve mezar taşındaki günümüze ulaşmayan hilal nedeniyle halk tarafından “Aydede” olarak adlandırıldı.

Aydede Kabri, Fatih’in vezirlerinden Zağnos Mehmed Paşa’nın oğlu Hamza Bey’e aitti ve mezar taşındaki günümüze ulaşmayan hilal nedeniyle halk tarafından “Aydede” olarak adlandırıldı.

Kullanıcılar da zengin tarihi mirasımızla ilgili fikirlerini belirtti.

Kullanıcılar da zengin tarihi mirasımızla ilgili fikirlerini belirtti.
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Bursa’nın bu tarihi mekanları, şehrin kültürel kimliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Her biri, geçmişin izlerini taşırken ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

 Bu mekanları tekrar gündeme getiren Tarih Arşivi'ne teşekkür ederiz.

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