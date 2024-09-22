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Burcuna Göre Sende Yüzde Kaç Patronluk Vasfı Var?

Burcuna Göre Sende Yüzde Kaç Patronluk Vasfı Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
22.09.2024 - 14:31

Burcuna göre sende yüzde kaç patronluk vasfı var?

Haydiiii!

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Burcunu seçer misin?

Sende %80 patronluk vasfı var!

Sende %20 patronluk vasfı var!

Sende %10 patronluk vasfı var!

Sende %60 patronluk vasfı var!

Sende %30 patronluk vasfı var!

telltaletv.com

Sende %90 patronluk vasfı var!

Sende %40 patronluk vasfı var!

Sende %55 patronluk vasfı var!

Sende %25 patronluk vasfı var!

Sende %90 patronluk vasfı var!

Sende %65 patronluk vasfı var!

Sende %35 patronluk vasfı var!

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