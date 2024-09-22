Burcuna Göre Sende Yüzde Kaç Patronluk Vasfı Var?
Burcuna Göre Sende Yüzde Kaç Patronluk Vasfı Var?
Burcuna göre sende yüzde kaç patronluk vasfı var?
Haydiiii!
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Sende %80 patronluk vasfı var!
Sende %20 patronluk vasfı var!
Sende %10 patronluk vasfı var!
Sende %60 patronluk vasfı var!
Sende %30 patronluk vasfı var!
Sende %90 patronluk vasfı var!
Sende %40 patronluk vasfı var!
Sende %55 patronluk vasfı var!
Sende %25 patronluk vasfı var!
Sende %90 patronluk vasfı var!
Sende %65 patronluk vasfı var!
Sende %35 patronluk vasfı var!
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