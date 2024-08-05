Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 6 Ağustos Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 6 Ağustos Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.08.2024 - 20:01

Ağustos ayının sevgi dolu günleri üzerinize olsun! Bugünlerde herkes için en büyük dileğim aşk, sevgi, huzur...

Peki hangi burçlar aşkı bulabilecek? Aralarında sen var mısın? Günlük olarak hazırladığımız aşk falınla öğrenebilirsin!

Haydi gel, 6 Ağustos Salı aşk falına beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bu haftanın senin için müjdelerle dolu olduğunu söylemiş, aşk falında büyük bir hareketlilik olduğunu görmüştüm. Emin ol, bugün vereceğim en güzel haberler de senin için. Bu aralar biraz şanslı mıyız ne? 

Hani o sana arada mesaj atan, seni bir yoklayan kişi var ya, onun aklından çıkmıyorsun bu sıralar. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkin de varsa sana tavsiyem kendini çok daha heyecanlı günleri hazırlaman!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Dün seni kalp kırıklılarına karşı uyarmıştım. Neyse ki bugün sen de şanslı grup içerisindesin! Bugün hiç beklenmedik anda kapın çalabilir, eline çikolata ve çiçekle birileri belirebilir! Yok yok, henüz o kadar ciddi değil. 

Ben işin makarasındayım, bana aldırma sen :)

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bu haftanın en şanslı burçları arasında seni görüyorum. Haftanın ikinci gününde bile çok güzel haberler alacaksın gibi geliyor bana. Yıldızlar, senin kaderinde isminde 'R, D, E, M' harfleri olan birisini fısıldıyor bana.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Yaz aşkını müjdelediğim nadir isimler arasındasın. Yakınlarda bir tatil planın var mı? Eğer yoksa bile bu yaz gideceğin herhangi bir yerde karşına çıkacak bu kişi. Ayrıca sizin kimyanız da çok uyuşacak, benden söylemesi.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Artık sana da güzel haberler vermek istiyorum. Yıldızların mesajını okuduğumda, bu haftanın ortasından itibaren güzel şeyler söylediklerini görüyorum. Sana ayrıca selamları var, senden biraz daha sabır bekliyorlarmış!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Günlerin nasıl geçiyor İkizler? Bazı kötü insanların gerçek yüzünü görebileceğini söylemiştim. Bu dönemde yanında olan insanlara ise çok dikkat et. Senin moral bozukluğunu fırsat bilenler, seni yalnızca kullanmak isteyenler aslında.

Bilmem anlatabildim mi?

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bu haftanın en şanslı günü bugün! 6 Ağustos'da Aslan burcunda çok büyük bir dönüşüm yaşanacak. İlerleyen günlerde ise büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk görüyorum.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bu haftanın en şanssız burcuna seni seçtim Terazi! Yıldızlarla aranız bir türlü barışmadı nedense. Acaba sen aşka küsmüş, inancını kaybetmiş olabilir misin? Bence her hatayı da başkalarında arama artık...

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Yepyeni bir aşkı bulacağını müjdelemiştim sana. Fakat görüyorum ki sadece yeni bir aşkı değil, sana güven ve dostluk dolu bir aşkı da müjdelemeliymişim. Bu devirde inan bunu bulmak çok zor. 

Onu gördüğünde sen de bunu kalbinin en derinlerinde hissedeceksin...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bu haftamız durgun geçmeye devam ediyor. Fakat seni hülyalara dalmış gibi görüyorum. Kafan sürekli başka bir yerde. Acaba sen geçmişi kafana takıyor olabilir misin? Aklın hala yaşanamamış ihtimallerde sanırım...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Retro demek geriye dönüş demek, eski defterler demek...Sana bugünlerde geçmişinden birisinin dönüş yapabileceğini söylemiştim. Görüyorum ki aranızda bazı şeyler yeniden filizlenebilir. Tekrar denemeye ne dersin?

Bu ilişkinin nereye varacağını görmek için yarın yeniden gelmeyi unutma!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Hane içerisinde büyük bir mutluluk, telaş, heyecan görüyorum. Bunlar tek bir şeye işaret ediyor aşk falında: evlilik!

Yakın bir zamanda evlilik teklifi alabilir, durumunuzun belirsiz olduğu flörtünle ciddi bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Umarım aldığın son kararlar sana hep mutlululuk getirir Başak!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın