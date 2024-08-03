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Burcuna Göre 4 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 4 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 20:01

Ee ne demişler, aşka inanma, aşksız da kalma. Bir saniye, sanki bu söz böyle değildi! Yine de mantıklı oldu sanki, ne dersin? Biz de bu felsefeyle yola çıktık ve her gün hangi burcun aşk falında neler olacağına bakmaya karar verdik.

Bakalım senin burcuna göre aşk falında neler var?

Haydi gel, 4 Ağustos aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İnan bugüne kadar diğer burçlara hep sürprizlerle geldim. Bugün de senin günün! Önümüzdeki günlerde seni müjdelerin beklediğini söylemiş, sanırım umutlarını da yükseltmiştim. Neyse ki kötü bir haberle gelmedim sevgili Yay!

Bugün, ilişkinde hiç olmadığı kadar huzurlu hissedecek, aklındaki problemlerin bir bir çözüldüğünü göreceksin. Ayrıca uzun süredir mesaj atmasını beklediğin o kişi var ya...Müjdemi isterim!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Her ne kadar aşk konusunda yaralar almış olsan da artık buna bir son vermenin vakti geldi. Ben ileriye baktığımda seni evli, mutlu ve çocuklu görüyorum! Yanındaki kişiyi merak ettiğini biliyorum. Önümüzdeki günlere dikkat olur mu, bir dost tavsiyesi!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bu halimiz ne olacak Koç? İnan bugünlerde aşk falında olumlu haberler göremediğim kişi sensin. Bir bakıyorum, tam güzel haberler vereceğim, yok. İllaki kötü bir şeyler çıkıyor karşıma. Senin üstünde nazar olduğunu söylemiştim ya, bu sözlerimde inatçıyım!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Dalgın dalgın nereye bakıyorsun tatlım? Hani çevrendekiler sana 'sende bir haller var' diyor sürekli...Ben biliyorum sendeki halleri merak etme! 

Şu anda aklında olan kişinin de sana karşı boş olmadığı müjdesini vereceğim. Peki aranızda neler olacak? Yarın yine beni ziyaret etmeyi unutma.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Aşk falında en romantik kokular aldığım Yengeçler burada mı? Yok Yengeçler anneci olurmuş da, duygusal olurmuş da...Yahu geçin bunları! Yengeç dediğin asıl aşkına bağlı olur, gerekirse dağları deler. Fakat kimin için?

İşte orasını ne sen sor, ne ben söyleyim. Bu sıralar biraz kafamız karışık. Sen en iyisi ilerleyen günlerde yine bana gelmeyi unutma.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün sana yepyeni haberlerle geldim İkizler. Önümüzdeki günlerde biraz talihsiz olaylar yaşayacaksın gibi duruyor. Yeni yeni sevgisine inandığın, kalbini açmaya başladığın o kişi var ya...Aslında sandığın kadar da masum birisi değil. 

Sen çok daha iyilerini hak ediyorsun sevgili İkizler, güzel haberlerim için takipte kal!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Ne zaman bitecek şu retro? Etrafındaki merkür retrosundan şikayetçi olanları duymuşsundur. Geçtiğimiz günlerde burcunda etkili olan retro, önümüzdeki günlerde etkisini azaltacak. Bundan sonra seni çok daha güzel günlerin beklediğini görüyorum. 

Sevenler sevdiğine kavuşsun, aşklar sorunsuz devam etsin. Sevelim sevilelim yahu!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Aşk falında bugüne kadar en şanslı burcum sendin. Fakat artık devran dönüyor. Sevgilinle biraz sorunlar yaşayabilir, üçüncü kişilerin dahil olacağı rahatsız edici olayların arasında kalabilirsin. Benden sana tavsiye, isminde 'B, L, E, S' geçen kişilerden bugünlerde biraz uzak dur.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oh be! Sonunda rahat edeceğimiz günlere geldik. Neydi bugüne kadar çektiklerimiz öyle? Dedikodular mı istersin, üçüncü kişiler mi...Artık herkes kendi yoluna gidiyor Sevgili Oğlak. Bugünlerde sen de yaşadıklarından bir ders çıkartacak, kimin doğru kimin yanlış olacağını göreceksin.

Bu dönemde kalbinin sesini dinlemeyi sakın ihmal etme.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bu ne bolluk bereket böyle! Bugün senin için kısmetten bol bir şey yok. Gittiğin yeni bir mekanda, tanışacağın yeni bir kişi veya kişiler hayatına tamamen girebilir, onlarla yolun hayatının bir noktasında kesişebilir. Bu sıralar talibin çok, benden söylemesi.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Günün nasıl geçiyor Kova? Sana bu hafta sonunun heyecan ve sürpriz dolu geçeceğinin müjdesini vermiştim. Eğer hala standart bir gün geçiriyorsan aniden telefonunun çalmasına, ani planlara hazırlıklı ol. 

Her an her şey olabilir!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Dün ben sana ne güzel şeyler söyledim öyle. Emin ol etkisi hala devam ediyor. Bugün de aşk konusunda oldukça şanslısın. Hiç beklemediğin bir yerden gelecek sürprizle hayatının en güzel günlerini geçireceksin.

Bakalım başka günler ne getirecek...

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