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Burcuna Göre 23 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 23 Ağustos Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.08.2024 - 20:01

Sıcak Ağustos günlerinde içimizi ferahlatan bir aşk fena olmazdı sanki. Peki kimler bu aşka kavuşacak? Kimler aşka küsecek? Günlük olarak hazırladığımız aşk falıyla artık bütün merak ettiğin soruların cevabına kolayca ulaşabilirsin.

Haydi gel, 23 Ağustos Cuma günü aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Yeri geldi gülük yeri geldi ağladık. Yavaş yavaş bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Yay burçlarını ise bir haftanın sonuna yaklaşırken müjdeler bekliyor. Cuma gününün oldukça neşe dolu geçeceğini ve bütün haftanın acısının çıkartılacağını hissediyorum!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Haftanın son iş gününde işlerin başından aşkın olduğunu görüyorum. Bugün resmen başını kaşıyacak vaktin yok. Aşka da duygularına da ayıracak zamanın yok. Sen en iyisi elinden gelenin en iyisini yapmaya bak.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugünlerde kafanı karıştıran bazı detaylar görüyorum. Hem iş hem de aşk söz konusu olunca ne düşünceğini ne hissedeceğini şaşırmışsın. Bana kalırsa şimdilik aşkı ikinci plana alman gerekiyor.

Gerisi yavaş yavaş çözülecek...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Haftamızı yavaş yavaş kapatırken bazı aşk fallarında sürprizler görüyorum. Bu burçlar arasında elbette Boğa burçlarım da var. Boğaları bugün minik bir sürpriz bekliyor. Belki bir çiçek, belki iltifat dolusu bir mesaj...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İkizlerin Ağustos ayında çektiği çile bir türlü son bulmadı. İlişkisi olan İkizlerim için konuşuyorum, bugün sizleri büyük bir tartışma bekliyor. Tartışma sebebiniz ise bunca zamandır içinize attığınız duygularınız...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkinde artık ciddi adımlar atıldığını görüyorum sevgili Yengeç. Partnerin seni ailesiyle tanıştırmak isteyebilir, senin ailen artık partnerinle tanışmak isteyebilir. Bu sürecin ise oldukça olumlu ilerleyeceğini görüyorum!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Kimi kapılar kapanır, kimi kapılar açılır. İnsanlar, bir olayın arkasında tam olarak nelerin olup bittiğini anlayamaz. En iyisi, olumsuzlukları bile akışına bırakıp her şeyin güzelleşeceğine inanmak!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Haftayı yavaş yavaş kapatmaya hazırlanırken heyecan dolu Cuma gününde Terazi burçlarım için mutluluk dolu gelişmeler görüyorum! Uzaktaki bir sevdiğinden güzel bir haber alabilir, sevdiceğinle uzun bir aradan sonra görüşebilirsin. Bu görüşme sana çok iyi gelecek...

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Başarı, başarı, başarı...Bugünlerde Oğlak burcumun kariyerle kafayı bozduğunu görüyorum desem abartmış olmam. Bana kalırsa, bu duruma biraz ara vermelisin. Ne ruh sağlığına ne de kalbine pek iyi gelmiyor bu durum.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Astrolojik olarak hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Balık burcumun hareketli günleri ise bir türlü bitmek bilmiyor! Bugün akşam saatlerine doğru hiç beklemediğin bir mesaj alabilir, gününüzü güzel bir şekilde kapatabilirsin.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İşlerin sarpa sardığı bir dönemin ardından artık rahat bir nefes alıyoruz. Bugün, dilediğin her şeyin gerçekleşeceği bir günmüş gibi geliyor bana. Lütfen aşk dilemeyi de unutma!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Cuma gününden beklentilerinin yüksek olduğunu hissediyorum. Bana kalırsa bugünden beklentilerin karşılanacak. Yalnız biraz sabretmen gerekiyor, gün ortasından itibaren güzel haberler almaya başlayacaksın.

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