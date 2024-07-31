Burcuna Göre 1 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Sevgili Boğa, partnerin son zamanlarda biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. En çok da senin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ona destek olduğunu hissedemesen bile, elinden tutman ona çok büyük bir anlam ifade edecek. Kendini ondan mahrum etme olur mu?

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️