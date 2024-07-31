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Burcuna Göre 1 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 1 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.08.2024 - 00:29

Günlük aşk falında seni nelerin beklediğini merak ediyor musun? Günlük olarak hazırladığımız aşk falında, burcuna göre o günün nasıl geçeceğini öğrenebilir, öncesinde gerekli önlemleri alabilirsin. Bizden söylemesi!

Bakalım 1 Ağustos Perşembe günü aşk falında seni neler bekliyor?

Merak ediyorsan, haydi aşk falına!

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Burcunu seç bakalım...

Özgürlüğü paylaşmanın yollarını ara!

Özgürlüğü paylaşmanın yollarını ara!

Sevgili Yay, görüyoruz ki sen bu aralar biraz sıkılmışsın. E yay bu sonuçta, bir kez gerildi mi geri dönüşü yok. Sen en iyisi biraz sakinleşmeye, yalnız kalıp özgürleşmeye bak. İlişkinize biraz macera getirebilir, partnerini şaşırtabilirsin. İşte o zaman aslında büyük sorunlar olmadığını göreceksin. 

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Senin önünde büyük bir adım var!

Senin önünde büyük bir adım var!

Sevgili Başak, görüyoruz ki senin önünde çok önemli günler uzanıyor. İlişkiniz ciddi bir aşamaya gelmiş de haberimiz yokmuş! Bugünlerde partnerinden büyük bir sürpriz alabilir, hiç beklemediğin bir karar almak durumunda kalabilirsin. Sakın ha telaşa kapılma, bu beklenmedik an ilişkiniz için güzel kapıları aralayacak. 

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Derin ve anlamlı sohbetler...

Derin ve anlamlı sohbetler...

Sevgili Akrep, bugünlerde partnerinden biraz uzaklaştığını seziyorum. Aranızda bir iletişimsizlik olmuş sanki. Hemen şimdi onu aramaya ve güzel bir plan yapmaya ne dersin? Emin ol kuracacağınız o derin sohbet ikinize de çok iyi gelecek. Sevgiyle kal. 

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Sürprizlere hazır ol!

Sürprizlere hazır ol!

Sevgili Koç, bugün planın ne? Her neyse iptal etmeye hazırlan. Partnerin senin için büyük bir sürpriz hazırlamış. Acaba geçtiğimiz günlerde senin kalbini birazcık kırmış olabilir mi? Hazırladığı sürprizle senin gönlünü almayı başaracak, kuşlar söyledi... 

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Biraz destek zamanı.

Biraz destek zamanı.

Sevgili Boğa, partnerin son zamanlarda biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. En çok da senin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ona destek olduğunu hissedemesen bile, elinden tutman ona çok büyük bir anlam ifade edecek. Kendini ondan mahrum etme olur mu?

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Biraz yalnız kalmaya ne dersin?

Biraz yalnız kalmaya ne dersin?

Sevgili İkizler, nevi şahsına münhasır ikizler... Sen de sıkılmadın mı kendini insanlara anlatmaya çalışmaktan? Aslında biraz geriye çekilip her şeyi oluruna bıraksan bütün sorunlar yavaş yavaş çözülecek. Bak gör, o zaman sevdiğin kişi de sana doğru adımlar atmaya başlayacak! 

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Hiç etrafına baktın mı?

Hiç etrafına baktın mı?

Sevgili Yengeç, sana şaşıracağın bir haberimiz var! Hiç etrafında aşkı bulabileceğini düşünmüş müydün? Ağustos ayı itibariyle yakın çevrendeki bir insanla yakınlaşacağın müjdesini vermek isteriz...

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Özel bir şeyler yapmaya ne dersin?

Özel bir şeyler yapmaya ne dersin?

Sevgili Aslan, bugün bazı burçlara sürpriz yapılacağı müjdesi verdik. Senin de sürpriz yapacak kişiler içerisinde olduğunu görüyorum. Sevdiğine sevgini göstermeye, onu takdir etmeye, romantik anlar yaratmaya ne dersin? Bence harika olacak! 

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Romantizm rüzgarları...

Romantizm rüzgarları...

Sevgili Terazi, ben ne kokusu alıyorum böyle? Evet evet, romantizm bu! Partnerinle oldukça uyumlu, romantik, samimi anlar geçireceksin. Aranızdaki buzlar tamamen eriyecek, sorunlarınız çözülecek. 

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Biraz acele etmiyor muyuz?

Biraz acele etmiyor muyuz?

Sevgili Oğlak, yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu görüyorum. Fakat sanki biraz acele ediyorsun. Dur bir daha tanıyalım, bakalım neymiş, ne değilmiş...Sonra beraber oturur, karar veririz olur mu. Biraz akışına bırakmakta fayda var!

Aşk dolu bir ay olsun...❤️

Ben neler görüyorum böyle?

Ben neler görüyorum böyle?

Sevgili Balık, neler görüyorum biliyor musun? İki kişi görüyorum senin hayatında...Birisi mantığına, birisi kalbine hitap ediyor sanki. Bana sorarsan, ikisini de seçmemelisin. Gerçek aşk, hiçbir zaman seçenek olmaz, unutma bunu. :)

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

Bazı kötü haberlerim var.

Bazı kötü haberlerim var.

Sevgili Kova, nasıl söylesem bilemiyorum ama...senin içindeki o kötü hisler doğru. Hani bazen durduk yere şüphe ediyorsun ya, onlar birer şüphe olmanın ötesinde aslında. Bana sorarsan, oturup etraflıca düşünmekte fayda var.

Aşk dolu bir ay olsun! ❤️

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