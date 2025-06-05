Burçin Terzioğlu Kimdir? Burçin Terzioğlu Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Burçin Terzioğlu, özel yaşamını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden bir oyuncudur. 2008 yılında, 'Fırtına' dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Murat Yıldırım ile evlenmiş, ancak çift 2014 yılında yollarını ayırmıştır. Daha sonra, 'Poyraz Karayel' dizisindeki rol arkadaşı İlker Kaleli ile bir ilişki yaşamış, bu birliktelik 2018 yılında sona ermiştir.

Sonraki dönemde, spor eğitmeni Umut Duygu ile adı anılmıştır. Terzioğlu, verdiği röportajlarda evlilik hakkında 'uzaktan akrabam olur' şeklinde esprili bir yaklaşım sergilemiştir.