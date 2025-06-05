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Burçin Terzioğlu Kimdir? Burçin Terzioğlu Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Burçin Terzioğlu Kimdir? Burçin Terzioğlu Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.06.2025 - 00:06

Ekranların sevilen oyuncularından Burçin Terzioğlu, çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüvenini başarıyla sürdüren isimlerden biri. 'Poyraz Karayel', 'Ezel', 'Fırtına' ve 'Hakan: Muhafız' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Terzioğlu, hem televizyon dizilerinde hem de dijital projelerdeki güçlü oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Kaç yaşında olduğu, burcu, boyu ve özel hayatı sıkça merak edilen oyuncu; ödülleri, rol aldığı diziler ve filmleriyle de gündemde kalmayı sürdürüyor. Peki Burçin Terzioğlu kimdir, aslen nereli ve ilk hangi projeyle hayatımıza girdi?

İşte Burçin Terzioğlu hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Burçin Terzioğlu Kimdir?

Burçin Terzioğlu Kimdir?

Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım atan ve zamanla Türk televizyonlarının aranan başrol oyuncularından biri haline gelen başarılı bir isimdir. 

'Fırtına', 'Ezel', 'Merhamet' ve özellikle 'Poyraz Karayel' dizileriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Televizyonun yanı sıra dijital platform projeleri ve sinema filmleriyle de dikkat çeken Terzioğlu, her rolünde güçlü performansıyla öne çıkar.

Burçin Terzioğlu Kaç Yaşında?

Burçin Terzioğlu Kaç Yaşında?

Burçin Terzioğlu, 9 Mart 1980 doğumlu olup, 2025 itibariyle 45 yaşındadır. 1.65 metre boyu ve yaklaşık 49-52 kg ağırlığıyla fit görünümünü korumaktadır. Balık burcu olan Terzioğlu, duygusal yapısı ve sanatsal yönüyle tanınır.

Burçin Terzioğlu Aslen Nereli?

Burçin Terzioğlu Aslen Nereli?

Burçin Terzioğlu, aslen Trabzon'un Of ilçesindendir . Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Terzioğlu'nun babası Yılmaz Terzioğlu oyuncu ve prodüksiyon amiri, annesi Makbule Terzioğlu ise ev hanımıdır. Abisi Bülent Terzioğlu görüntü yönetmeni, ablası Buket Terzioğlu ise yönetmendir.

Oyunculuk kariyerine henüz 5 yaşındayken adım atan Terzioğlu, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte setlere gidip gelirken kamera karşısına geçmiştir. Eğitim hayatında ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Aktör Stüdyo ve Özel Diksiyon eğitimi alarak oyunculuk yeteneklerini pekiştirmiştir.

Burçin Terzioğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Burçin Terzioğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine henüz 5 yaşındayken Perihan Abla dizisiyle adım atmıştır. 1985 yılında 'Patron Duymasın' ve 'Çıplak Vatandaş' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına giriş yapmıştır. 

Televizyon izleyicisiyle ilk kez 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canlandırdığı 'Simge' karakteriyle buluşmuştur. Bu erken başlangıç, onun yeteneklerini geliştirmesi ve sektörde sağlam bir yer edinmesi için önemli bir adım olmuştur.

Burçin Terzioğlu'nun Özel Hayatı

Burçin Terzioğlu'nun Özel Hayatı

Burçin Terzioğlu, özel yaşamını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden bir oyuncudur. 2008 yılında, 'Fırtına' dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Murat Yıldırım ile evlenmiş, ancak çift 2014 yılında yollarını ayırmıştır. Daha sonra, 'Poyraz Karayel' dizisindeki rol arkadaşı İlker Kaleli ile bir ilişki yaşamış, bu birliktelik 2018 yılında sona ermiştir.

Sonraki dönemde, spor eğitmeni Umut Duygu ile adı anılmıştır. Terzioğlu, verdiği röportajlarda evlilik hakkında 'uzaktan akrabam olur' şeklinde esprili bir yaklaşım sergilemiştir.

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Burçin Terzioğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

Burçin Terzioğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

  • '40’ların başındayım. Korkularımdan, çekingenliğimden kurtuldum. Tüm ezberlerimi bozdum, doğaçlıyorum hayatı.'

  • 'Yalnızlığı çok severim. Tek başıma bir yerde yemek yemekten, sinemaya gitmekten çok mutlu olurum.'

  • 'Kontrolcülükle akışa bırakmak arasında ince bir çizgide cambazlık yapıyorum. Kontrolcülük işte daha ağır basıyor.'

  • 'Sevdiğim insanı pamuklara sararım, en kıymetli yerine koyarım kalbimin ve gerçek eğlenceli samimi Burçin’le tanıştırırım.' 

  • 'Şu sıralar hayatımın tam ortasındayım, aşk hayatımın biraz kıyısında.'

  • 'Şu an 20’li yaşlardaki Burçin’e ve hemcinslerime; o şahane toyluğun verdiği cesaretin tadını çıkar derdim. Kapa gözünü, tıka kulağını, tak ayağına topuklunu, tüm çılgınlıkları yap.' 

  • 'Arada coşkun bir arzuyla hayal kuruyorum. Galiba hayal kurmak bir ihtiyaç.'

  • 'İki ayrı Burçin var benim içimde. Yazın çıkan Burçin şen şakrak, eğlencenin hakkını veren, sunulan keyiflerin tadını çıkaran, daha umutla bakan her ana...' 

  • 'Hayatımı mevsimlere değil, sezonlara bölüyorum. Setlerde evimden daha çok zaman geçiriyorum.' 

  • 'Hiç kinci değilimdir. Kötü bir şey yaşasak bile bir yerde karşılaştığımızda selam veririm.'

Burçin Terzioğlu'nun Yer Aldığı Diziler

Burçin Terzioğlu'nun Yer Aldığı Diziler

  • 1986–1988Perihan Abla

  • 1987Yeniden Doğmak

  • 1989Doktorlar, Billur

  • 1992Mahallenin Muhtarları, Simge

  • 1992Kavak AilesiFındık Yeğen

  • 1993Solan Gül, Gülten

  • 1998Sırılsıklam, Feride

  • 1999–2001Yılan Hikâyesi, Azat

  • 2000Tirvana

  • 2001–2002Çiçek Taksi, Sinem

  • 2002Üzgünüm Leyla

  • 2002Kınalı Kar, Pınar Beyoğlu

  • 2004Melekler Adası, Ceren

  • 2004Aliye, Ümit

  • 2004–2006Kadın İsterse, Demet

  • 2006–2007Fırtına, Zeynep Dalcı

  • 2007Çemberin Dışında, Laçin Sürmen

  • 2009Ey Aşk Nerdesin?, Zeliş (Zeliha Yılmaz)

  • 2009–2011Ezel, Azad Karaeski

  • 2013–2014Merhamet, Deniz Tunalı

  • 2015–2017Poyraz Karayel, Ayşegül Umman

  • 2019Kurşun, Leyla Devrim

  • 2020Menajerimi Ara, Kendisi (konuk oyuncu)

  • 2021Yalancı, Deniz 

🌐 İnternet Dizileri

  • 2018–2020Hakan: Muhafız, Rüya Erdem

  • 2021Hükümsüz, Esma Öztürk

  • 2023Sarmaşık Zamanı, Ezgi

  • 2024Asaf, Sema

  • 1985Patron Duymasın

  • 1985Çıplak Vatandaş, İbrahim'in Kızı

  • 1986Hasretinle Yaşanmıyor, Burçin

  • 1986İki Milyarlık Bilet, Gül

  • 1986Yıkılmışım Ben

  • 1987Baba Yüreği, Aslı

  • 1987Bir Çember Kırılırken, Sinem

  • 1987Menekşeler Mavidir

  • 1987Hayallerim, Aşkım ve Sen, Rukiye

  • 1988Izdırap Çocukları

  • 1989Fazilet, Fazilet'in Kızı

  • 1991Menekşe Koyu, Ayşe

  • 1994İki Küçük Yaramaz

  • 1996Cinayet Masası

  • 2000Annem ve Ben, Gül

  • 2000Oyun Bitti

  • 2003Taştan Kalp, Özlem

  • 2014Halam Geldi, Benek

  • 2019Güzelliğin Portresi, Nisan

Burçin Terzioğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

Burçin Terzioğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • YBTB Yılın En İyileri Ödülleri, 2015, En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu – Poyraz Karayel

  • Haliç Üniversitesi 2015'in En'leri Ödülleri, 2015, Yılın En İyi Dizi Kadın Oyuncusu

  • 2. Elele Avon Kadın Ödülleri, 2016, Yılın Oyuncusu

  • 5. TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri, 2016, Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • 11. İTÜ Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri, 2016, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • Sabancı Üniversitesi Medya Kulübü 3. Lacivert Ödülleri, 2016, Yılın Kadın Oyuncusu

  • Gazi Üniversitesi 9. Akademi Kariyer Günleri Ödülleri, 2016, Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2016, En İyi Kadın Oyuncu – Poyraz Karayel

  • 7. İMK Sosyal Medya Ödülleri, 2016, En İyi Kadın Oyuncu

  • 15. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri, 2017, En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu

  • 24. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, 2017, Yılın En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu

  • 11. GSÜ EN Ödülleri, 2017, En İyi Kadın Dizi/Sinema Oyuncusu

  • Yeditepe Üniversitesi 5. Dilek Ödülleri, 2017, En İyi Kadın Oyuncu

  • İKÜ 1. Kariyer Onursal Ödülleri, 2017, Yılın En Beğenilen TV Dizisi Kadın Oyuncusu

  • Akdeniz Üniversitesi Medya Başarı Ödülleri, 2017, En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

  • 3. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali Ödülleri, 2020, Dijital Alanda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Hakan: Muhafız

  • 4. Kristal Geyik Ödülleri, 2022, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Yalancı

🏅 Adaylıklar

  • 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu

  • 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2016, En İyi Dizi Çifti (Ayşegül & Poyraz)

  • 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2017, En İyi Kadın Oyuncu

  • 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2017, En İyi Dizi Çifti (Ayşegül & Poyraz)

  • 4. Kristal Fare Medya Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu

  • 6. İMK Sosyal Medya Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Oyuncu

  • 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, 2016, Yılın En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu

  • 2. Türkiye Gençlik Ödülleri, 2016, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 7. KTÜ Medya Ödülleri, 2016, En Beğenilen Kadın Oyuncu

  • Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri, 2016, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 3. Mersin Altın Palmiye Ödülleri, 2016, Yılın Kadın Dizi Oyuncusu

  • 1. YBU Medya Ödülleri, 2016, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 11. GSÜ EN Ödülleri, 2016, En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu

  • 5. Bilkent TV Ödülleri, 2017, En İyi Kadın Drama Oyuncusu

  • 1. Müzikonair Ödülleri, 2017, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • 6. TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri, 2017, Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • 8. KTÜ Medya Ödülleri, 2017, En Beğenilen Kadın Oyuncu

  • 3. Türkiye Gençlik Ödülleri, 2017, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • Atatürk Üniversitesi 1. Akıl Fikir Kulübü Ödülleri, 2017, En İyi Kadın Oyuncu

  • İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri, 2017, Yılın En İyi Dizi/Film Oyuncusu

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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