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Bulaşık Makinesine Bir Kase Sirke Koyanlar O Sorundan Kurtuluyor

Bulaşık Makinesine Bir Kase Sirke Koyanlar O Sorundan Kurtuluyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 08:50
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Bulaşık makinesinden gelen kötü koku için pahalı temizleyicilere gerek kalmayabiliyor. Boş makinenin üst rafına konan bir kase beyaz sirke, sıcak programda makinenin içini temizliyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Sirke dolu kase üst rafa yerleştiriliyor, makine en sıcak programda boş çalıştırılıyor.

Sirke dolu kase üst rafa yerleştiriliyor, makine en sıcak programda boş çalıştırılıyor.

Bu yöntemle sirke, makinenin içinde biriken yağı ve eski deterjan kalıntılarını çözüyor, yemek kokularını da nötrlüyor. Önce makine tamamen boşaltılıyor, iç yüzeydeki artıklar nemli bir mikrofiber bezle siliniyor.

Ardından cam bir kase ya da bardağa yaklaşık 240 mililitre damıtılmış beyaz sirke konuyor. Kase, üst raftaki bardak ayırıcılarının arasına sıkıca oturtuluyor.

Program bitince kapak açık bırakılıyor, istenirse makine bir kez daha boş çalıştırılıyor.

Program bitince kapak açık bırakılıyor, istenirse makine bir kez daha boş çalıştırılıyor.

Kapak yaklaşık bir saat aralık kalınca makinenin içi iyice havalanıp kuruyor. Temizlik teknisyeni Hugo Guerrero ise ikinci bir boş program öneriyor; böylece içeride kalan kalıntılar ve sirke de temizleniyor.

Sirkenin kokusunu sevmeyenler kaseye birkaç damla lavanta, portakal, limon ya da nane yağı ekleyebiliyor.

Contaların zarar görmemesi için yöntemin ayda bir kezden sık uygulanmaması öneriliyor.

Contaların zarar görmemesi için yöntemin ayda bir kezden sık uygulanmaması öneriliyor.

Beyaz sirkenin pH değeri 2,5 civarında, yani asitliği yüksek. Bu yüzden Guerrero, sirkeyi aynı miktarda suyla seyreltip kullanmayı tavsiye ediyor. Tesisat uzmanı Michael Davis de 'Sirke bazı lastik contalara zarar verip makinenin su sızdırmasına yol açabilir' diyor.

Sirke parlatıcı haznesine konmuyor, çünkü ısıtıcı elemanda korozyona neden olabiliyor. Klorlu ürünlerle karışması ise zehirli gaz oluşturabiliyor. Klor içeren bir deterjan kullanılıyorsa, işlemden önce deterjan haznesinde kalan artıklar nemli bir kâğıt havluyla siliniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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