Bulaşık Makinesine Bir Kase Sirke Koyanlar O Sorundan Kurtuluyor
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Sirke dolu kase üst rafa yerleştiriliyor, makine en sıcak programda boş çalıştırılıyor.
Program bitince kapak açık bırakılıyor, istenirse makine bir kez daha boş çalıştırılıyor.
Contaların zarar görmemesi için yöntemin ayda bir kezden sık uygulanmaması öneriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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