Bulaşık Makinesine Bir Kase Sirke Koyanlar O Sorundan Kurtuluyor

Kapak yaklaşık bir saat aralık kalınca makinenin içi iyice havalanıp kuruyor. Temizlik teknisyeni Hugo Guerrero ise ikinci bir boş program öneriyor; böylece içeride kalan kalıntılar ve sirke de temizleniyor.

Sirkenin kokusunu sevmeyenler kaseye birkaç damla lavanta, portakal, limon ya da nane yağı ekleyebiliyor.