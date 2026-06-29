Bugün İndirimde Neler Var? 29 Haziran 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haziran ayının bu son günlerinde teknoloji dünyasından ev yaşam ürünlerine, yazlık tekstil fırsatlarından kişisel bakım stoklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Markaların sunduğu özel indirim kuponlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.
Bu içerik 29.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stanley Quencher Pipetli Termos yılın en düşük fiyatıyla sadece 1.249 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son 90 günün en iyi fiyat avantajı sayesinde etiket fiyatından tam %35 indirim fırsatı!
Wefood organik elma sirkesi sepet aşamasında net %40 ve bize özel ''onedio'' koduyla ekstra %10 indirimli!
Tam %60 indirim oranıyla birlikte resmen yılın en dip fiyatı listelerde!
MJCARE soyulan ayak peeling maskesi 3'lü paket 999.90 TL yerine sadece 549.95 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moliendo kahve çeşitlerinde geçerli sepet aşamasında anında %40'a varan indirim kolaylığı!
Dermoten kaş kirpik serumu fırsatlara ek bize özel ''onedio40'' koduyla sepetinizde!
Grimelange ürünlerinde sepette %15 indirime ve Trendyol Plus avantajına ek tam 100 TL ekstra kupon fırsatı!
Polo yaka 4'lü paket erkek tişört seti indirimli fiyatına ek ''ONEDIO20'' koduyla sepetinizde!
Siveno'da çok al az öde kampanyasıyla 500 TL alışverişe 60 TL, 1000 TL alışverişe ise net 140 TL indirim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şık porselen tasarımıyla dikkat çeken bu özel takım sepete özel 479,99 TL!
Sadece 217,67 TL net fiyatla sunulan harika bir kişisel bakım ürünü!
Yaz kombinlerine anında çok havalı bir tarz katacak puantiyeli şal sepete özel 124,95 TL!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın