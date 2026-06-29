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Bugün İndirimde Neler Var? 29 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 29 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 12:37
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Haziran ayının bu son günlerinde teknoloji dünyasından ev yaşam ürünlerine, yazlık tekstil fırsatlarından kişisel bakım stoklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Markaların sunduğu özel indirim kuponlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 29.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 3'lü

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Günün yorgunluğunu anında alan, yoğun aroması ve kokusuyla evde tam bir kahve dükkanı deneyimi sunan espresso blend çekirdek kahve. 

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Dermoten kaş kirpik serumu fırsatlara ek bize özel ''onedio40'' koduyla sepetinizde!

İçeriğindeki zengin vitamin ve bitkisel özler sayesinde dökülen, zayıflayan kaş ve kirpikleri kökten uca besleyen bu ürün 529 TL yerine kod ile 254 TL'ye düşüyor.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

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Grimelange ürünlerinde sepette %15 indirime ve Trendyol Plus avantajına ek tam 100 TL ekstra kupon fırsatı!

Üst kısmı esnek viskon, alt kısmı ise tiril tiril poplin dokumasıyla yaz gecelerinde hem şık hem aşırı rahat hissettirecek kolsuz siyah elbise. 

Sepette 744,81 TL.

Grimelange Pani Aire Kadın Kolsuz Siyah Elbise

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Polo yaka 4'lü paket erkek tişört seti indirimli fiyatına ek ''ONEDIO20'' koduyla sepetinizde!

Bu kaliteli pamuklu tişört seti, indirimle 999 TL. İndirime ek olarak ''ONEDIO20'' koduyla daha da uyguna geliyor. 

Pamuklu Regular Fit Düğmeli Polo Yaka 3'lü Paket Erkek T-Shirt

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Siveno'da çok al az öde kampanyasıyla 500 TL alışverişe 60 TL, 1000 TL alışverişe ise net 140 TL indirim!

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Siveno Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı 1000 ml x 2 Adet

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Şık porselen tasarımıyla dikkat çeken bu özel takım sepete özel 479,99 TL!

Şık porselen tasarımıyla dikkat çeken bu özel takım sepete özel 479,99 TL!

Kahve saatlerini çok daha keyifli hale getirmek isteyenler için harika bir çeyiz ve hediye alternatifi.

English Home Polka New Bone China Kahve Fincan Takımı 2 Kişilik

Sadece 217,67 TL net fiyatla sunulan harika bir kişisel bakım ürünü!

Sadece 217,67 TL net fiyatla sunulan harika bir kişisel bakım ürünü!

Yaz sıcaklarında ter kokusuna karşı 24 saat boyunca tam koruma sağlayan, pamuk çiçeği ve ebegümeci özlü doğal roll-on. Ciltte yapışkan his bırakmayan hafif formülü sayesinde gün boyu ferah ve temiz hissettiriyor.

Yves Rocher Ter Kokusu Önleyici 24 Saat Etkili Kadın Roll-On Deodorant

Yaz kombinlerine anında çok havalı bir tarz katacak puantiyeli şal sepete özel 124,95 TL!

Yaz kombinlerine anında çok havalı bir tarz katacak puantiyeli şal sepete özel 124,95 TL!

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Estascarf Beyaz Puantiye Model Fular Bandana Şal 70x70 cm

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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