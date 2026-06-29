Bugün İndirimde Neler Var? 29 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Yaz aylarında sandalet ve terlik giymeden önce topuklardaki tüm sertleşmiş, ölü derileri nazikçe soyarak ayakları pamuk gibi yapan bu çok popüler üçlü maske seti, yarı fiyatına düşen etiketiyle günün en çok satan kişisel bakım ürünü oldu.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 3'lü