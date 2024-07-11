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Bu Yıl Paris 2024 Olimpiyatları'na En Çok Sporcu Gönderen 11 Ülke

Bu Yıl Paris 2024 Olimpiyatları'na En Çok Sporcu Gönderen 11 Ülke

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 10:24

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında 10 bin 500 atletin katılımıyla 329 farkı müsabaka yapılacak. Ardından 28 Ağustos - 8 Eylül arasında Paralimpik Oyunları başlayacak. 4 bin 400 atlet 549 farklı müsabakada yarışacak. Peki Paris 2024 Olimpiyatları'na en çok hangi ülkeler sporcu gönderiyor? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım...

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1. ABD - 522

1. ABD - 522

Amerika Birleşik Devletleri, Paris 2024 Olimpiyatları'na en çok sporcu gönderen ülke. Özellikle Rusya'nın men edilmesiyle birlikte zirvede yerini alıyor.

2. Fransa - 503

2. Fransa - 503

Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Fransa ise 503 sporcu ile katılım sağlıyor. Ev sahibi olmanın da hakkını veriyor diyebiliriz.

3. Avustralya - 399

3. Avustralya - 399

Uzak diyarların ülkesi Avustralya, Paris 2024 Olimpiyatları için 399 sporcu gönderiyor. Oldukça yüksek bir rakam ve ülke madalyaları kazanmakta oldukça iddialı görünüyor.

4. Japonya - 333

4. Japonya - 333

Bir önceki olimpiyatlara ev sahipliği yapan Japonya da listeye 333 sporcuyla katılıyor. Japonya'nın tecrübeli bir ekibi olduğunu söyleyebiliriz.

5. Çin - 326

5. Çin - 326

Çin ise 326 sporcuyla rekabet ateşine ortak oluyor. Spor konusunda oldukça başarılı olan ülke, olimpiyatlarda da elini yükseltiyor.

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6. İspanya - 289

6. İspanya - 289

Olimpiyat ateşini harlama görevini üstlenmiş, en çok sporcu gönderen ülkelerden biri de İspanya. Ülke, 289 sporcu sayısıyla Paris 2024 Olimpiyatları'na katılım sağlıyor.

7. İngiltere - 270

7. İngiltere - 270

Üstünde güneş batmayan ve 2012'de olimpiyatlara ev sahipliği yapan İngiltere de 270 sporcu sayısıyla en çok katılım gerçekleştiren ülkelerden biri.

8. Kanada - 233

8. Kanada - 233

Soğuk iklimiyle ünlü olan Kanada ise sınır komşusu ABD gibi olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ülkelerden biri. 233 ile rekabete dahil oluyor.

9. Brezilya - 204

9. Brezilya - 204

Futbol söz konusu olduğunda tüm dünyayı domine eden, olimpiyatlara 2016 yılında ev sahipliği yapmış olan Brezilya da Paris 2024 Olimpiyatları'nda iddialı bir duruş sergiliyor.

10. Hollanda - 197

10. Hollanda - 197

Avrupa'nın küçük ülkelerinden biri olsa spor söz konusu olduğunda oldukça iddialı olan Hollanda, olimpiyatlara 197 sporcu ile katılıyor.

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11. Yeni Zelanda - 178

11. Yeni Zelanda - 178

En yakın komşusu Avustralya gibi Yeni Zelanda da olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ülkelerden biri. Yeni Zelanda, Paris 2024 Olimpiyatları'na 178 sporcu ile katılıyor.

Türkiye -67

Türkiye -67

Ülkemiz ise Paris 2024 Olimpiyatları'na 67 sporcu gönderiyor. Hiç de azımsanmayacak bir sayı. Ülkemize Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar dileriz.

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