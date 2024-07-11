Bu Yıl Paris 2024 Olimpiyatları'na En Çok Sporcu Gönderen 11 Ülke
Bu Yıl Paris 2024 Olimpiyatları'na En Çok Sporcu Gönderen 11 Ülke
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında 10 bin 500 atletin katılımıyla 329 farkı müsabaka yapılacak. Ardından 28 Ağustos - 8 Eylül arasında Paralimpik Oyunları başlayacak. 4 bin 400 atlet 549 farklı müsabakada yarışacak. Peki Paris 2024 Olimpiyatları'na en çok hangi ülkeler sporcu gönderiyor? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım...
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1. ABD - 522
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2. Fransa - 503
3. Avustralya - 399
4. Japonya - 333
5. Çin - 326
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6. İspanya - 289
7. İngiltere - 270
8. Kanada - 233
9. Brezilya - 204
10. Hollanda - 197
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11. Yeni Zelanda - 178
Türkiye -67
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