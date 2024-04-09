Bu Yaz Aşkı Bulabilecek misin?
Bu Yaz Aşkı Bulabilecek misin?
Yaz, aşklarıyla meşhur. Yaza da az bir zaman kaldı. Peki sen bu yaz aşkı bulabilecek misin? Testi Çöz söyleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşın?
3. Bu yaz için bir tatil planın var mı?
4. Tatili kiminle geçirmek sana gerçek anlamla tatil gibi hissettirir?
5. Sana bir tatil hadi etsek yurt içi mi isterdin yurt dışı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki sen yaz insanı mısın?
7. Nasıl bir tatil sana daha uygun?
8. Bir yaz ayı seçer misin?
9. Favori yaz meyven hangisi?
10. Son olarak ilk görüşte aşka inanır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sen aşkı zaten bulmuşsun!
Sen bu yaz aşkı kesinlikle bulacaksın!
Belki bahara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Sen aşkı bulmuşsun, 😂😂😂o beni bulmadı, mesele orda 🤒
bekle bekle , mezarda sanırım :)))