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Bu Kolay Fen Bilimleri Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Bu Kolay Fen Bilimleri Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.04.2024 - 09:02

Bu kolay fen bilimleri testinde 15/15 yapabilecek misin?

Haydi testeee!

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1. Sağlıklı bir insanın deri hücresinde kaç kromozom vardır?

1. Sağlıklı bir insanın deri hücresinde kaç kromozom vardır?

2. Ciltte en üst tabakanın altındaki tabakaya ne denir?

2. Ciltte en üst tabakanın altındaki tabakaya ne denir?

3. Teleskop kullanılarak keşfedilen ilk gezegen hangisidir?

3. Teleskop kullanılarak keşfedilen ilk gezegen hangisidir?

4. Bir nesnenin birim kütlesinin maruz kaldığı, ağırlık hissi veren mekanik kuvvet hangisi ile ifade edilir?

4. Bir nesnenin birim kütlesinin maruz kaldığı, ağırlık hissi veren mekanik kuvvet hangisi ile ifade edilir?

5. Bir gezegenin, üzerindeki bir isim kütlesine uyguladığı çekim kuvvetine ne denir?

5. Bir gezegenin, üzerindeki bir isim kütlesine uyguladığı çekim kuvvetine ne denir?
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6. Birim yüzeyden birim zamanda geçen enerji hangisine eşittir?

6. Birim yüzeyden birim zamanda geçen enerji hangisine eşittir?

7. Hangisi ağırlıklı olarak gübre üretiminde kullanılan bir maddedir?

7. Hangisi ağırlıklı olarak gübre üretiminde kullanılan bir maddedir?

8. Canlı organizmalarda genetik özellikleri taşıyan molekül hangisidir?

8. Canlı organizmalarda genetik özellikleri taşıyan molekül hangisidir?

9. Mikroorganizma ve doku kültürlerinin yerleştirilmesinde kullanılan sığ bir silindir şekildeki kapaklı kabin adı nedir?

9. Mikroorganizma ve doku kültürlerinin yerleştirilmesinde kullanılan sığ bir silindir şekildeki kapaklı kabin adı nedir?

10. Sağ kulakçık hangi organımızın bölümüdür?

10. Sağ kulakçık hangi organımızın bölümüdür?
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11. İnsan vücudunun 79. organı olarak kayda geçen sindirim sitemine ait organ hangisidir?

11. İnsan vücudunun 79. organı olarak kayda geçen sindirim sitemine ait organ hangisidir?

12. 1947 yılında Pasifik Okyanusu'nu ahşap bir salla 101 günde aşan bilim insanı kimdir?

12. 1947 yılında Pasifik Okyanusu'nu ahşap bir salla 101 günde aşan bilim insanı kimdir?

13. Atomların kararlı bir kristal yapıya sahip olmadığı katılar için kullanılan terim nedir?

13. Atomların kararlı bir kristal yapıya sahip olmadığı katılar için kullanılan terim nedir?

14. Azoton atom numarası nedir?

14. Azoton atom numarası nedir?

15. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in en az kaç uydusu vardır?

15. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in en az kaç uydusu vardır?

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