Anket: Bu Görseller Yapay Zeka mı Yoksa Gerçek mi?
Anket: Bu Görseller Yapay Zeka mı Yoksa Gerçek mi?
Bakalım ne kadar keskin gözlere sahipsin? Bu görsellerden hangisinin gerçek hangisinin yapay zeka olduğunu anlayabilecek misin?
Haydiii teste!
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1. Sence bu görsel yapay zeka mı?
2. Sence bu görsel yapay zeka mı?
3. Sence bu görsel yapay zeka mı?
4. Sence bu görsel yapay zeka mı?
5. Sence bu görsel yapay zeka mı?
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6. Sence bu görsel yapay zeka mı?
7. Sence bu görsel yapay zeka mı?
8. Sence bu görsel yapay zeka mı?
9. Sence bu görsel yapay zeka mı?
10. Sence bu görsel yapay zeka mı?
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