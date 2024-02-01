Bu Kez Olacaklar Saymakla Bitmedi: Şubat Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Ne bitmek bilmez bir aydı!

Yeni yılın ilk ayı sanki yıllar sürdü gibi hissediyorsan yalnız değilsin! Sizlerle buluşmak için gün sayıyorduk. Ocak ayının son gününden herkese selamlar👋🏻

2024 yılının Ocak ayı nispeten keyifliydi, biraz uzun sürmesi dışında... Merkür gerilemesi son buldu ve Plüto, yaşlı gezegen Satürn'ün yöneticiliğindeki eli sopalı öğretmen Oğlak burcundan çıkıp, Kova burcuna geçti. Birçok burca taptaze bir enerji getiren bu burç değişimi ile dünyada teknolojik bir devrim yaşanacağını söyleyebiliriz. 2044 yılına kadar devam edecek olan Plüto Kova yolculuğu yapay zeka, iletişim ve araçlar hakkında önemli değişimlere yol açabilir. Bir devir kapanabilir, diğeri açılabilir.

Tarihe tanıklık ettiğimiz bu günlerde dışa dönük ve değişime açık olmaya gayret gösterin.

Şubat ayı Ocak ayına göre 2024'ün zor aylarından olacak. Astrolojik açıdan önemli gezegen hareketleri bu ayı zirvede tutuyor. Peki neler olacak, derseniz...

5 Şubat günü yaşanacak Merkür ve Plüto kavuşumu krizlere açık bir alan yaratıyor. Bu dönemde manipülasyonlara ve çıkarcı kişilere paçayı kaptırabiliriz.

Bu dönem hava muhalefetleri açısından da dikkat edilmesi gereken bir süreç. Hava durumunu takip etmeyi ve sert geçecek kış şartlarına hazırlıklı olmaya özen gösterin.

Güneş Uranüs dik açısı gerçekleştiği sırada bir yeni ay yaşanacak: Kaos, entrika ve aklınızın ucundan bile geçmeyen şok eden olaylar!

9 Şubat günü 20 derece Kova burcunda yaşanacak yeni ay birbiri ardına kaotik durumları getirecek. Tam değişim için hazırlanırken, hop bir engel gelecek. Tam yüzümüz güldü derken, dertler derya olacak. Üzülüp karalar bağlama zamanı değil dostlar, şimdiden söyleyelim ki hayatın sürprizlere açık olduğunu bilin!

14 Şubat önemli bir gün...

Mars ve Plüton'un kavuşum yaşayacağı bu özel günde, aşk dışında her şeyi konuşuyor olabiliriz. Çiftler hazırlık yapıyorsanız kavga ve şiddetin gündemde olabileceğini atlamayın.

Ayın en tatsız zamanı ise 24 Şubat zamanı olabilir.

'Ne tadımız kaldı ne tuzumuz. Sus artık!' diyorsanız vallahi bitmiyor, ben n'apayım😓 Başak burcundaki bu dolunay her zamankinden daha detaycı ve mükemmeliyetçi olabileceğimiz söylüyor. İş yaparken ve gündelik işlerde huysuz birisine dönüşebilir veya böyle kişilerle muhatap olmak zorunda kalabiliriz. Ayrıca biraz da ayağımızı yorganımıza göre uzatma zamanıdır, bunu unutmayalım!

Genel etkiler biraz tatsız olsa da gelin detaylara inelim ve burcunuza özel fırsatlar nelermiş, bir bakalım👇🏻