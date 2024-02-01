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Bu Kez Olacaklar Saymakla Bitmedi: Şubat Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Bu Kez Olacaklar Saymakla Bitmedi: Şubat Ayında Burcunu Neler Bekliyor Anlatıyoruz!

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 12:01

Ne bitmek bilmez bir aydı!

Yeni yılın ilk ayı sanki yıllar sürdü gibi hissediyorsan yalnız değilsin! Sizlerle buluşmak için gün sayıyorduk. Ocak ayının son gününden herkese selamlar👋🏻

2024 yılının Ocak ayı nispeten keyifliydi, biraz uzun sürmesi dışında... Merkür gerilemesi son buldu ve Plüto, yaşlı gezegen Satürn'ün yöneticiliğindeki eli sopalı öğretmen Oğlak burcundan çıkıp, Kova burcuna geçti. Birçok burca taptaze bir enerji getiren bu burç değişimi ile dünyada teknolojik bir devrim yaşanacağını söyleyebiliriz. 2044 yılına kadar devam edecek olan Plüto Kova yolculuğu yapay zeka, iletişim ve araçlar hakkında önemli değişimlere yol açabilir. Bir devir kapanabilir, diğeri açılabilir. 

Tarihe tanıklık ettiğimiz bu günlerde dışa dönük ve değişime açık olmaya gayret gösterin.

Şubat ayı Ocak ayına göre 2024'ün zor aylarından olacak. Astrolojik açıdan önemli gezegen hareketleri bu ayı zirvede tutuyor. Peki neler olacak, derseniz...

5 Şubat günü yaşanacak Merkür ve Plüto kavuşumu krizlere açık bir alan yaratıyor. Bu dönemde manipülasyonlara ve çıkarcı kişilere paçayı kaptırabiliriz. 

Bu dönem hava muhalefetleri açısından da dikkat edilmesi gereken bir süreç. Hava durumunu takip etmeyi ve sert geçecek kış şartlarına hazırlıklı olmaya özen gösterin.

Güneş Uranüs dik açısı gerçekleştiği sırada bir yeni ay yaşanacak: Kaos, entrika ve aklınızın ucundan bile geçmeyen şok eden olaylar!

9 Şubat günü 20 derece Kova burcunda yaşanacak yeni ay birbiri ardına kaotik durumları getirecek. Tam değişim için hazırlanırken, hop bir engel gelecek. Tam yüzümüz güldü derken, dertler derya olacak. Üzülüp karalar bağlama zamanı değil dostlar, şimdiden söyleyelim ki hayatın sürprizlere açık olduğunu bilin!

14 Şubat önemli bir gün...

Mars ve Plüton'un kavuşum yaşayacağı bu özel günde, aşk dışında her şeyi konuşuyor olabiliriz. Çiftler hazırlık yapıyorsanız kavga ve şiddetin gündemde olabileceğini atlamayın.

Ayın en tatsız zamanı ise 24 Şubat zamanı olabilir.

'Ne tadımız kaldı ne tuzumuz. Sus artık!' diyorsanız vallahi bitmiyor, ben n'apayım😓 Başak burcundaki bu dolunay her zamankinden daha detaycı ve mükemmeliyetçi olabileceğimiz söylüyor. İş yaparken ve gündelik işlerde huysuz birisine dönüşebilir veya böyle kişilerle muhatap olmak zorunda kalabiliriz. Ayrıca biraz da ayağımızı yorganımıza göre uzatma zamanıdır, bunu unutmayalım!

Genel etkiler biraz tatsız olsa da gelin detaylara inelim ve burcunuza özel fırsatlar nelermiş, bir bakalım👇🏻

Kaynak: https://onedio.com/haber/yeni-yila-gi...
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Önce Yükselen Burcunu Okumayı Unutma!

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Koç burçları evliliğe adım adım...

Koç burçları evliliğe adım adım...
onedio.com

Bu ay Koç burçları, yaşamlarının çeşitli alanlarında olumlu gelişmelerle karşılaşacaklar. Durgunlaşmış gibi görünen fırsatlar hareketlenmeye başlayacak. Ancak bağışıklığınızı güçlendirmeyi unutmayın. Artan harcamaların stres yaratmamasına dikkat edin; istikrarlı gelirlerinizi güvence altına almaya özen gösterin.

Aşk ve ilişkiler ne durumda?

Aşk ve ilişkiler konusunda ayın başında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ama sonrası günlük güneşlik! Yeni bir ilişki için fırsatlarla dolu bir ay olacak. Varsa ilişkinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Evli olan Koç burçları, gezegenlerin uyumlu hizalanması destek veriyor. Jüpiter'in etkisi, bekâr olanlara evlilik fırsatı sunabilir.

Bu ay ağlık açısından nasıl geçecek?

Bu ay Koç burçları, sağlık durumlarında dalgalanmalar yaşayabilirler. Burcunuzun yöneticisi olan Mars, mükemmel bir sağlık durumu sunarken, on birinci evdeki Satürn, sağlıkla ilgili sorunları aşmanıza yardımcı olur. Ancak, Rahu ve Ketu'nun etkisiyle zaman zaman zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Genel sağlığınızı korumak için dikkatli olmanız gerekiyor.

Parasal durum nasıl olacak?

Koç burcu için bu ay ekonomik beklentiler açısında güzel gelişmeler sunuyor. Özellikle kamu sektöründen beklenen kazanımlar gelebilir. Gezegenlerin konumları, finansal olgunluğu desteklerken, on ikinci evdeki Rahu'nun varlığına karşı dikkatli olmanız gerekiyor, çünkü bu durum harcamalarınızın artmasına neden olabilir. İsrafı önlemek için dikkatli bir para harcamalısınız. Gayrimenkul ve borsa yatırımları, özellikle ayın ikinci yarısında karlı olabilir.

Kariyer meseleleri ne durumda?

Koç burcunun kariyer yolculuğu bu ay umut verici görünüyor ve olumlu sonuçlarla dolu. On birinci evdeki Satürn'ün varlığı, engelleri kaldırarak zorlukları aşmanıza yardımcı olacak. Onuncu evdeki Güneş'in etkisi, otorite sağlar ve Mars'ın onuncu eve girişi iş yeriniz için olumlu bir işaret olarak kabul edilir. Ufak tefek iş seyahatleri olabilir.

Boğa burçları için duygusal anlamda yorucu bir ay...

Boğa burçları için duygusal anlamda yorucu bir ay...
onedio.com

Boğa burcu Şubat ayında duygusal olarak biraz karışık. Zodyak yöneticinizin Mars ile sekizinci evde hizalanması, sağlıkla ilgili endişeleri artırabilirken, diğer gezegenler ekonomik açıdan yorganınızı ayağınıza göre uzatmanızı söylüyor. Savurganlık yapmayın ve aşkta iletişime dikkat edin.

Aşk hayatı nasıl olacak?

Düğüm Gezegeni Ketu'nun beşinci evdeki varlığı, şüphelere ve yanlış anlamalara neden olabilir ve bu durum aşk hayatınızı zorlayabilir. Hayal kırıklığı, ilişkiniz üzerinde bir gölge oluşturabilir ve bu durum belirsiz bir mesafeye yol açabilir. Hızlı ve açık iletişim, bu tür tehlikeleri önlemenin anahtarıdır, unutmayın. Evli olan Boğa burçları ise, sekizinci evdeki Mars ve Venüs hizalaması ile dışarıdan gelebilecek sorunlara karşı açıklar. Ancak, 5 Şubat'a kadar dokuzuncu evdeki Mars'ın varlığı, romantizmi yeniden canlandırma ve yanlış anlamaları giderme olasılığını artırır.

Sağlık durumunuz nasıl olacak?

Sağlık durumunuz, beşinci evdeki Düğüm Gezegeni Ketu ve on ikinci evdeki Jüpiter'in olası sorunlara işaret etmesi nedeniyle inişli çıkışlı olabilir. Özellikle sekizinci evdeki Mars ve Venüs'ün varlığı sırasında, fiziksel rahatsızlıklara ve kazalara karşı dikkatli olun. Ayrıca sindirim sistemi ile ilgili psikolojinizin etkilediği sorunlar olabilir. Ay boyunca sağlığınıza dikkat edin ve kişisel bakımınıza öncelik verin.

Finansal durumunuz nasıl olacak?

On birinci evdeki Rahu ve onuncu evdeki Satürn'ün varlığı kazanç konusunda sizi destekliyor ancak Mars'ın yedinci ev üzerindeki etkisi, düşüncesiz yatırımlara karşı bir uyarıdır. Maddi kayıpları önlemek için dikkatli olun Satürn'ün etkisi, mülk satın alma veya evde tadilat yapma olasılığını artırır. Çalışanlar kazançlarında bir artış görebilir.

Kariyer meseleleri ne durumda?

Onuncu evdeki Satürn'ün etkisi ile kariyerinizde zorlu bir ay geçirebilirsiniz. Sıkı çalışmalısınız, sonucunda ödüllendirileceksiniz. Ancak sekizinci evdeki Venüs ve Mars'ın varlığı, rakiplerinizden gelebilecek olası sorunlara dikkat çekiyor. Görevlerinize odaklanın ve dikkatinizi dağıtacak unsurları göz ardı edin. Ayın ortasında, dokuzuncu eve geçiş yapan Venüs, işinizde istikrarı ve üst düzey yetkililer tarafından takdir edilmenizi sağlayacak.

İkizler burçları için büyük şanslarla dolu bir ay!

İkizler burçları için büyük şanslarla dolu bir ay!
onedio.com

2024 Şubat ayı, İkizler burcu için umut vadeden bir dönem olacak. Jüpiter'in on birinci evdeki konumu, hayallerinizin gerçekleşmesine yardımcı olurken; Satürn'ün getireceği şans sayesinde hayatın birçok alanında büyüme mümkün olacak. Aşk hayatında çiçekler açacak, kariyer basamakları hızla tırmanılacak ve finansal konular canlanacak. Ancak, sağlık konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Detaylarına bir göz atalım.

Aşk ve ilişkiler ne durumda?

İkizler burçlarının aşk hayatı bu ay bir dönüşüm sürecine girecek. Mars ve Venüs'ün yedinci evdeki konumu, evlilik hayatını güçlendirecek, bağlılığı ve mutluluğu artıracak. Sevgililer evlilik fikrine artık daha yakın. Ancak, ayın ikinci yarısında dikkatli olmak gerekiyor çünkü arkadaşlar ve aile ilişkileri sorun yaratabilir. 

Sağlığınız nasıl?

Şubat ayında sağlık konusunda iniş çıkışlar yaşanabilir. Gezegenlerin hareketleri, özellikle sekizinci ve dokuzuncu evlerdeki hareketleri, potansiyel zorlukları işaret ediyor. Mars ve Venüs'ün sekizinci eve girişi, fiziksel sağlık sorunlarını artırabilir. Sağlığınıza özen gösterin ve bu dönemi dikkatli bir şekilde yönetin, böylece büyük sağlık sorunlarından kaçınabilirsiniz.

Finansal durumunuz nasıl olacak?

İkizler burcunun finansal beklentileri bu ay dalgalanmalar gösterebilir. On birinci evdeki Jüpiter, kazançları artırırken, Güneş'in sekizinci evdeki hareketi finansal zorlukları tetikleyebilir. Özellikle Mars ve Venüs'ün sekizinci eve girdiği ayın ikinci yarısında yatırımlarda dikkatli olun. Mali istikrarın sağlanması için dikkatli finansal kararlar almak oldukça önemli olacak.

Kariyer meselelerine bir bakalım...

İkizler burcu için Şubat ayı, kariyer anlamında ilerleme vaat ediyor. Üst düzey yetkililerle iyi ilişkiler kuracaksınız, problemler kısa zamanda çözülecek. Mars ve Venüs'ün etkisi iş hayatında ilerlemeyi mümkün kılabilir. İşletme sahipleri, özellikle yurt dışı bağlantıları sayesinde kar elde edebilirler. Ay, ticari girişimler açısından sizi destekliyor.

Şubat ayı, Yengeç burcu için hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu olacak.

Şubat ayı, Yengeç burcu için hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu olacak.
onedio.com

Kariyerde beklentileriniz varken, finansal konularda dalgalanma yaşanabilir. Gezegenlerin konumları, sağlık konularında önlem almanın önemini vurguluyor. Aşk ve ilişkilerde ise duygusal dalgalanmalar yaşanacak, bu durum Yengeç burcunun duygusal dengesini korumasını gerektirecek. Şimdi bu konuları daha detaylı inceleyelim.

Aşk ve ilişkiler

Aşk hayatında romantizm, ayın ilk günlerinde artacak. Mars ve Venüs'ün altıncı evde bulunması, yakın ilişkileri güçlendirecek. Ancak ay ilerledikçe, evlilikte ve özellikle kayınvalide ile ilişkilerde zorluklar yaşanabilir. Eşinizle olan yakınlığınız ve kayınvalidenizle olan ilişkinizi dengelemek önemli olacak. 5 Şubat, evlilik teklifleri için uygun bir zaman olarak görülüyor ve aşk hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Sağlık durumu

Yengeç burcu, bu ay sağlık konularına özellikle dikkat etmeli. Sekizinci evde bulunan Satürn, uzun vadeli sağlık sorunlarına sebep olabilir. Aman dikkat! Altıncı evdeki Mars ve Venüs, aşırı yaşam tarzı risklerini gözler önüne seriyor. Dengeli bir beslenme, düzenli egzersiz ve stresi azaltıcı uygulamalar, genel sağlığı korumak için önemli olacak.

Para konuları

Finansal konularda, ayın ilk günlerinde artan harcamalar nedeniyle zorluklar yaşanabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz öneriliyor. Sabır, kariyerle ilgili finansal engelleri aşmanın anahtarı olacak ve özellikle devlet sektöründe çalışanlar için zamanla olumlu sonuçlar getirecek.

Kariyer

Yengeç burçları, kariyerlerinde olumlu bir dönem bekleyebilirler. Onuncu evde bulunan Jüpiter ve altıncı evde hizalanmış Mars ve Venüs, profesyonel başarıyı işaret ediyor.Bu dönem iş değişikliği veya transfer fırsatları doğabilir. Ortaklık içeren ticari girişimler, ayın ikinci yarısında büyüme ve gelişme için fırsatlar sunacak.

Şubat ayı, Aslan burcu için manevi duyguların yoğunlaşacağı bir dönem olacak.

Şubat ayı, Aslan burcu için manevi duyguların yoğunlaşacağı bir dönem olacak.
onedio.com

Aslanlar bu ay aile yaşamında iniş çıkışlar olabilir. Diğer yandan kariyerinizde başarıya ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Öğrenciler zorlu bir dönemden geçebilir ve mali durumunuzda dalgalanmalar yaşanabilir. Ek olarak, yurt dışına çıkma olasılığınız da bulunuyor.

Aşk hayatı

Aslan burcu olanlar için Şubat ayı, aşk hayatında güzel bir başlangıç olabilir. Mars ve Venüs, romantizmi besleyerek karşılıklı anlayışı geliştirir. Kalbiniz sevgiyle dolacak. Bu ay, sevgi bağlarınızı güçlendirecek ve ilişkinizi daha da ileriye taşıyacak. 

Sağlık durumu

Sağlık konusunda Şubat ayı, Aslan burcu için bazı zorlukları ve çözümleri beraberinde getiriyor. Güneş ve Merkür'ün etkisiyle fiziksel rahatsızlıklar yaşanabilir ancak bunlar zamanla kendiliğinden azalabilir. Sağlıkla ilgili stresler, Venüs ve Mars tarafından belirtiliyor ancak zamanla bu streslerin azalacağı görülüyor. 

Parasal durumlarınız nasıl olacak?

Mali açıdan bakıldığında ay, dengeli bir başlangıç yapacak ancak giderleriniz artabilir. Mars ve Venüs'ün beşinci evi etkilemesi, finansal kazanımlarınızı artırabilir ancak Güneş ve Merkür'ün on ikinci ev üzerindeki etkisi, harcamalarınızın artacağını gösteriyor. Mars ve Venüs'ün altıncı eve geçişiyle harcamalarınız daha da artabilir. 

Kariyer

Aslan burcu olanların Şubat ayındaki kariyer beklentileri, başlangıçta yeni zorlukları da beraberinde getirebilir. İş hayatındaki Aslanlar, Venüs ve Mars'ın desteklediği değişim fırsatlarına tanık olabilirler. Güneş ve Merkür'ün altıncı evde olması, becerilerinizi etkili bir şekilde kullanmanızı ve başarıya ulaşmanızı sağlayabilir. Ayın ikinci yarısında, Satürn'ün yedinci evde olması, iş çabalarınızı destekleyebilir. Uzun vadeli ve başarı vaat eden projelere yönelmek, gelecekte size fayda sağlayabilir. Potansiyel olarak dikkatinizi dağıtacak unsurlara rağmen, odaklanmayı ve bağlılığı sürdürmek, iş ve kariyer hayatınızda olumlu sonuçlar doğurabilir.

Şubat ayında Başak burçları için oldukça umut verici bir dönem başlıyor.

Şubat ayında Başak burçları için oldukça umut verici bir dönem başlıyor.
onedio.com

Gezegenler Başak burçlarını, sosyal etkileşimlere yönelmeye ve ilişkilerini güçlendirmeye teşvik ediyor. Ayrıca, mülk ve araç alımı gibi konularda fırsatlar öne çıkabilir. Sağlık konularında ise, kişisel bakım ihtiyacının altı çiziliyor. Bu dönemde, denizaşırı seyahatler de gündeme gelebilir.

Aşk hayatında, Şubat ayının ilk yarısı Başak burcu için oldukça olumlu geçecek. Güneş ve Merkür'ün etkisi, sevgiyi daha rahat ifade etmeyi kolaylaştırırken, Venüs ve Mars'ın hareketleri romantik bir atmosfer yaratıyor. Ancak evli olan Başak burçları, bu ay boyunca bazı iniş çıkışlar yaşayabilirler. Ayın ikinci yarısında, ilişkiler daha istikrarlı bir hal alırken, sabır ve anlayış önem kazanıyor.

Sağlık konusunda, Şubat ayı Başak burcu için karışık bir dönem olacak. Satürn'ün etkisi, geçmişte yaşanan sağlık sorunlarından kurtulmayı sağlar. Ancak, dikkatsizlik ve ihmal, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu dönemde Başak burçlarına sağlık konularında dikkatli olmaları öneriliyor.

Parasal konularda ise, Şubat ayı Başak burcu için dalgalı bir dönem olacak. Mars ve Venüs'ün olumlu etkileri, mülk edinme gibi konularda fırsatlar sunarken, Jüpiter'in etkisi mali zorluklara ve artan ev harcamalarına işaret ediyor. Bu dönemde Başak burçlarına, harcamalarını kontrol etmeleri ve önemli yatırımlardan kaçınmaları öneriliyor.

Kariyer konusunda ise, Şubat ayı Başak burcu için oldukça umut verici bir dönem olacak. Satürn'ün etkisi, sıkı çalışmayı teşvik ediyor ve iş istikrarını güçlendiriyor. Ancak, Merkür'ün hareketleri iş değişikliklerine işaret ediyor. Bu dönemde Başak burçlarına, ticari girişimler konusunda temkinli olmaları ve kararlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri öneriliyor.

Şubat ayı enerji dolu Terazi burçlarına, çeşitli fırsatlar ve zorluklarla dolu bir dönem sunuyor.

Şubat ayı enerji dolu Terazi burçlarına, çeşitli fırsatlar ve zorluklarla dolu bir dönem sunuyor.
onedio.com

Eğitim ve kariyer hedeflerinde başarıya ulaşma olasılığı yüksekken, beklenmeyen harcamalar sebebiyle mali konularda dikkatli olmak gerekiyor. Hayatın zorluklarını dengeli bir bakış açısıyla aşmayı ve yüksek hedeflere ulaşmayı hedefleyin.

Aşk ve ilişkiler

Partneri olan Terazi burçları için Şubat ayı, ilişkilerini güçlendirecek zorlukları beraberinde getiriyor. İlişkinizde bazı taleplerle karşılaşabilirsiniz, ancak kararlı tutumunuz ve çabalarınız bu bağı daha da derinleştirecektir. Evli olan Terazi burçları ise, Jüpiter'in sağladığı anlayış sayesinde karşılıklı sorunları azaltabilir ve bu süreçten teselli bulabilirler. Eşinizle birlikte bir iş girişimine atılmak, sevgi ve profesyonel başarıyı bir arada yaşamanıza olanak sağlayabilir.

Sağlık durumu

Sağlık durumunuz, olumlu ve zorlu durumların bir karışımı olacak. Dış etkenler, sağlıksız alışkanlıkların gelişmesine yol açabilir. Bu nedenle, iç huzurunuzu korumak ve sağlığınıza öncelik vermek önemli. Yaşam tarzınızda yapacağınız değişiklikler, sindirim sisteminizde sorunlara yol açabilir. 

Parasal durumunuz nasıl?

Şubat ayında mali konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Beklenmedik harcamalarınız devam ederken, acil durumlar için biraz para ayırın. Mars ve Venüs'ün üçüncü evde bulunması, boş zamanlarınızda yapacağınız harcamaları işaret ediyor. Ancak Satürn'ün konumu, gelir beklentilerinizi artırabilir. Gayrimenkul işlemleri, karlı sonuçlar doğurabilir. Mali belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve istikrarlı bir finansal durum sağlamak için sağlam bir finansal planlama yapmanız önerilir.

Kariyer

Gezegenlerin hizalanması, profesyonel yolculuğunuzda size destek olurken, kariyer fırsatları da önünüze çıkıyor. İş sektöründe tanınma ve başarı, sizin için kaçınılmaz. İş arkadaşlarınızın desteği, sizi daha da öne çıkarabilir. Ticari girişimleriniz, stratejik planlama ve deneyimlerinizin rehberliği ile gelişecektir. Jüpiter ve Satürn, işinizin genişlemesi ve kazançlarınızın artması için fırsatlar sunar.

Akrep burçlarını bu ay bir takım fırsatlar bekliyor!

Akrep burçlarını bu ay bir takım fırsatlar bekliyor!
onedio.com

İş ve aile hayatı arasında denge kurmak, zaman zaman zorlu olabilir ve bu durum, sevdiklerinize yeterince zaman ayıramamaktan kaynaklı potansiyel rahatsızlıklara yol açabilir. Kardeşlerden gelen destek ve aile etkinliklerine katılma fırsatları, yaşamınıza neşe katacak ancak mali belirsizlikler hala devam ediyor olabilir. Aşk hayatında ilerlemeler yaşanırken, evlilik hayatında bazı küçük çatışmalar olabilir. İş hayatında ilerlemek için kararlı çabalar gerekiyor ve özellikle yurt dışına çıkmak isteyenler, bazı zorluklarla karşılaşabilirler.

Aşk ve ilişkiler

Akrep burçları için bu ay, aşk hayatında olumlu koşulların oluşacağı bir dönem. Bu ay romantik ilişkilerinizi canlandıracak eğlenceli sohbetlerle dolu bir dönem vaat ediyor. Sözleriniz, aranızdaki bağı güçlendirebilir, ancak tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız önerilir. Evli olan Akrep burcu bireyleri için ayın ilk kısmı, ilişkilerine olumlu bir hava katacaktır.

Sağlık durumu

Akrep burcu bireylerinin sağlık durumu bu ay boyunca dalgalanabilir. Altıncı evde bulunan Jüpiter, potansiyel sindirim sorunlarına dikkat çekiyor. Hazımsızlık ve gaz gibi mide sorunları yaşanabilir. Ayın ilerleyen dönemlerinde, üçüncü evdeki gezegenlerin hizalaması, boğaz veya kulakla ilgili rahatsızlıklara yol açabilir. Bu dönemde sağlığınıza ekstra özen göstermeniz önemli olacaktır.

Para durumunuz nasıl olacak?

Ayın başlangıcında, Venüs ve Mars'ın etkisi, Akrep burçlarına olumlu finansal beklentiler sunuyor. Kontrollü harcamalar ve artan banka bakiyeleri, mali durumunuzun olumlu yönde ilerleyeceğini gösteriyor. Ancak, altıncı evde bulunan Jüpiter, özel günlerde yapılacak harcamaları işaret ediyor. Ticari girişimler, özellikle yeni işbirlikleri ve kısa geziler sayesinde ilerleme kaydedebilir.

Kariyer

Akrep burcu bireylerinin kariyer beklentileri bu ay oldukça iyimser. Üçüncü evde bulunan Güneş ve Merkür'ün hizalaması, meslektaşlarınızın desteğini almanızı sağlayarak iş hayatında başarıyı artırır. Ancak, ayın 13'ünden sonra Güneş'in dördüncü eve geçişi, iş yükünüzün artabileceği ve stresli hissetmenize neden olabileceği anlamına geliyor.

Şubat Yay burçlarına cesaret ve özgüven artışının müjdesini veriyor.

Şubat Yay burçlarına cesaret ve özgüven artışının müjdesini veriyor.
onedio.com

İş hayatınızdaki veya aile yaşamınızdaki zorluklara rağmen, çalışkanlığınız en büyük yardımcınız olacak. Bu ay, kararlı bir tutumu öne çıkarıyor ve kendine inananlar için başarıyı garanti ediyor.

Aşk hayatı

Aşık olanlar için bu ay, derin bağlantılar ve anlayışlar oluşturma fırsatıyla başlıyor. Kalbinizi açın, açık bir iletişim kurun ve karşılıklı güven oluşturun. Evli olan Yay burçları, Mars ve Venüs'ün yedinci evdeki olumlu etkisi sayesinde yoğun bir aşkla romantik bir başlangıç yapabilirler. Ayın ilerleyen kısmında bazı çatışmalar yaşanabilir, ancak Merkür'ün hareketleri, çözüm bulma ve eşinizle keyifli anlar yaşama olasılığını artırıyor.

Sağlık

Jüpiter'in beşinci evdeki varlığı genel bir iyileşme vaat ederken, üçüncü evdeki Satürn tembelliğe yol açabilir. Aktif çabalar, zorlukların üstesinden gelmek için çok önemlidir. Mars'ın ikinci evdeki etkisi, karaciğerle ilgili potansiyel sorunlara dikkat çekiyor. Özellikle yiyecek ve içecek konusunda disiplinli bir yaşam tarzı benimsemek, sağlığınızın korunmasına yardımcı olabilir.

Para durumu nasıl olacak?

Mali açıdan, Şubat ayı Yay burçları için faydalı olabilir. Harcamaların kontrol altında tutulması ve ekonomik zorlukların aşılması, Satürn'ün etkisiyle kolaylaşır. 

Kariyer

Kariyer açısından, Şubat ayı Yay burçları için bazı zorluklar getirebilir. İş yerinde dikkat dağıtıcı unsurlar ve potansiyel hayal kırıklıkları yaşanabilir. Meslektaşlarınızla iyi ilişkiler kurmak önem kazanır. İş dünyasındaki kişiler, sıkı çalışma, yeni hedefler ve mentor desteğiyle ayın başında başarıya ulaşabilirler. Genel olarak, dirençli bir tutum ve çaba, kariyer engellerini aşmanın anahtarıdır.

Şubat ayı, Oğlak burcu olanlar için oldukça olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacak.

Şubat ayı, Oğlak burcu olanlar için oldukça olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacak.
onedio.com

Gökyüzündeki yıldızların uyumlu hareketi, hayatınızın birçok alanında olumlu etkiler oluşturacak. Sağlık, kariyer, aşk ve mali durumunuzda evrenin size sunduğu fırsatları kucaklayın ve Şubat ayını güven ve iyimserlikle karşılayın.

Aşk

Oğlak burcu olanlar için Şubat ayı aşkla dolu bir dönem olacak. Eğer bir ilişkiniz varsa, ayın başında romantizm rüzgarları esmeye başlayacak. Sevgilinizle birlikte geçireceğiniz anlamlı ve dolu dolu anlar, ilişkinizi daha da güçlendirecek. Bu dönemde bir seyahat planlamak ya da özel bir tarih ayarlamak, ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Arkadaşlarınızın desteği, kişisel hayatınıza olumlu bir katkı sağlayacak. Evli Oğlak burcundakiler için iletişimde zorluklar yaşanabilir, ancak alçakgönüllü ve pozitif kalmak, eşinizle kaliteli zaman geçirmek anlayışınızı ve uyumunuzu geliştirecektir.

Sağlık

Şubat ayı, bazı sağlık sorunlarıyla başlasa da, endişelenmeyin; olumlu değişimler kapıda. Ayın başında öfkenizi kontrol etmeye özen gösterin, çünkü bu durum sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Mide ve kanla ilgili sorunlar, baş ağrısı ve ateşle birlikte ortaya çıkabilir. Ancak ay ilerledikçe, Venüs ve Mars'ın birinci evinize taşınmasıyla rahatlama ve gençleşme yaşayacaksınız. Uzun süredir devam eden bir sağlık sorunu çözüme kavuşabilir ve yeniden canlılık hissetmeye başlayabilirsiniz.

Parasal durumlar nasıl?

Şubat ayı mali açıdan hem fırsatları hem de zorlukları beraberinde getiriyor. Ayın başında aşırı harcamalar söz konusu olabilir, ancak ekonomik durumunuz zamanında kontrol altına alınırsa, istikrar sağlanabilir. 

Kariyer

Şubat ayı, Oğlak burcundakiler için kariyer fırsatlarının parladığı bir ay olacak. Venüs ve Mars'ın on ikinci evdeki hizalanması, sıkı çalışmayı gerektirirken, önemli başarılara da zemin hazırlayacak. İşle ilgili yurtdışı seyahatler, mesleki gelişiminizi artırabilir. İşyerindeki zorluklar, dürüstlük ve özveriyle karşılanacak ve olumlu sonuçlar doğuracak.

Balık burcu için Şubat ayı farklı fırsatlar ve zorluklarla dolu.

Balık burcu için Şubat ayı farklı fırsatlar ve zorluklarla dolu.
onedio.com

Genel atmosfer ortalama seyrediyor; fakat mali durumda belirgin bir iyileşme ve kariyerde olumlu bir seyir söz konusu. Aile yaşamında dalgalanmalar ve aşk hayatında bazı iniş çıkışlar yaşanabilir. Ancak, dikkatli hareket edildiğinde bu ay, kişisel ve mesleki gelişim için umut dolu. Yıldızların bize ne mesajlar verdiğini daha yakından inceleyelim...

Aşk

Şubat ayı, Balık burcu için aşk dolu bir atmosfer sunuyor. Ayın başından sonuna kadar romantik ilişkilerde olumlu bir seyir hakim. Ancak, ayın ortasında dikkatli olmakta fayda var. Gezegenlerin hareketleri, duygusal ifadenin artışını gösteriyor. Bu durum ilişkileri güçlendirirken, gereksiz çatışmalardan kaçınmak önemli. Evli olan Balık burçları, göksel etkiler nedeniyle zorluklarla karşılaşabilirler, ancak ayın son kısmı ilişkilerini güçlendirme fırsatı sunuyor. Sabır ve anlayış, bu süreçte uyumu korumanın anahtarı olacaktır.

Sağlık

Gökyüzündeki hizalanma, sağlık konusunda ortalama sonuçlar gösterdiği için Balık burçları bu ay sağlıklarına özen göstermelidir. Satürn'ün etkisi zorluklara neden olabilir ve Rahu'nun varlığı kişisel bakımın ihmal edilmesine yol açabilir. Düzenli egzersiz, sabah sporları ve yoga gibi aktiviteleri içeren bir rutin oluşturmak, genel sağlığınıza katkı sağlayacaktır. Beslenme alışkanlıklarınızı ve stres seviyelerinizi kontrol altında tutmak önemlidir. Meditasyon uygulamaları, sağlık sorunlarının çözülmesine yardımcı olabilir. Unutmayın, küçük yaşam tarzı değişiklikleri büyük gelişmelere yol açabilir.

Parasal durumunuz nasıl olacak?

Şubat ayı, Balık burcu için parasal açıdan umut verici görünüyor. Satürn'ün harcamalar üzerindeki etkisi, Jüpiter'in tasarruflar üzerindeki olumlu etkisiyle dengeleniyor. Ayın başında Güneş ve Mars'ın birleşimi, ayın ikinci yarısında ise Mars ve Venüs'ün birleşimi, kazançların artacağını gösteriyor. İster çalışan ister iş sahibi olun, gelir elde etmek için yeni yolların açılması muhtemeldir. Genel olarak, mali durumunuzun stabil hale geleceği ve mali ilişkilerinizin sağlam bir temel üzerine oturacağı bir dönemdesiniz.

Kariyer

Şubat ayı, Balık burcu için kariyer açısından olumlu bir ay. Onuncu evdeki Mars ve Venüs'ün varlığı, mesleki yeteneklerinizi artırıyor. Çalışkanlık teşvik edilirken, iş yerindeki romantik ilişkilere karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Artan sorumluluklar, potansiyel terfiler ve artan kazançlar sizi bekliyor. İş arayanlar ve iş dünyasında olanlar zorluklarla karşılaşabilir, ancak gayretli çabalar olumlu sonuçlara yol açacaktır.

Şubat ayında Kova burcu için oldukça hızlı geçecek.

Şubat ayında Kova burcu için oldukça hızlı geçecek.
onedio.com

Kova burcu için kozmik enerjilerin karışık bir tablo çizdiği görülüyor. Bu enerji paketi, potansiyel zorluklara rağmen, Satürn'ün ay boyunca burçta sabit kalması sayesinde dayanıklılık ve başarı vaat ediyor. Disiplin, görevlerin zamanında tamamlanmasına yardımcı olurken, kişisel ve profesyonel yaşamınıza denge getiriyor. Sağlık konusunda dikkatli olmanız önerilirken, aile desteğinin ve gelirlerin artması olumlu bir eğilim olarak değerlendirilebilir. Kariyerinizde ilerleme, uyumlu davranışları benimseme ve öfkenizi kontrol etme kapasitenize bağlı olacak.

Aşk hayatınızda, Şubat ayı Kova burçları için Mars ve Venüs'ün etkisiyle tutkulu bir başlangıç yapacak. Ayın ilk yarısı, artan romantizm ve güçlenen bağlarla dolu olacak. Ancak, Satürn'ün yedinci evdeki etkisi, ilişkileri zorlayabileceği için ayın ikinci yarısında dikkatli olmanız gerekebilir. Tartışmalar ve sözlü çatışmalar artabilir, bu da uyumu sürdürmek için sabır ve özen gerektirebilir.

Sağlık durumunuzda, Şubat ayı Kova burçları için bir iniş çıkış dönemi olabilir.

Finansal beklentileriniz, Mars ve Venüs'ün etkisiyle olumlu bir başlangıç yapabilir. Ancak, ayın ikinci yarısında artan harcamalarla birlikte mali zorluklar da yaşanabilir. Mars ve Venüs'ün on ikinci evdeki konumu, harcamalar konusunda dikkatli olmanızı gerektirebilir. 

Kariyerinizde, Şubat ayı Kova burçları için fırsatlar ve zorluklar karışımı bir dönem olabilir. On birinci evdeki Mars, kıdemli yetkililerle iyi ilişkiler sayesinde iş promosyonları ve maaş artışlarına işaret ediyor. Ancak, Mars'ın ay ortasında on ikinci eve geçişi, işle ilgili seyahatleri gündeme getirebilir. Ticari girişimlerde ilerleme kaydedilirken, çaba sarf etmek çok önemli olacak. Satürn'ün yedinci evdeki etkisi, güçlü ortaklıkların sürdürülmesini gerektirirken, ayın ortasında zorluklar yaşanabilir.

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