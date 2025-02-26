Bu Kentte İnsanlar Hayat Boyu Gerçek Zemine Basmadan Yaşayabiliyor: Dünyanın En Garip Şehri Chongqing

Birçok kişi bu şehrin nasıl inşa edildiğini merak ediyor. Bir kullanıcı, 'Tüm bu yapılar nasıl birbirinin üstüne yığılmadan durabiliyor?' diye sorarken, bir diğeri 'Navigasyon sistemleri burada nasıl çalışıyor? GPS’in her sokağı 3D olarak göstermesi mi gerekiyor?' diye düşünüyor.