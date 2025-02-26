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Bu Kentte İnsanlar Hayat Boyu Gerçek Zemine Basmadan Yaşayabiliyor: Dünyanın En Garip Şehri Chongqing

Bu Kentte İnsanlar Hayat Boyu Gerçek Zemine Basmadan Yaşayabiliyor: Dünyanın En Garip Şehri Chongqing

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 17:50

Bir apartmana giriyorsunuz, asansörde 13. kata çıkıyorsunuz ve dışarı adımınızı attığınızda... kendinizi bir köprünün üzerinde buluyorsunuz! Chongqing'de katlar, sokaklar ve köprüler iç içe geçmiş durumda. Öyle ki şehrin bazı noktalarında gerçekten hangi katta olduğunuzu anlamak imkansız hale geliyor. Siberpunk distopyasına çoktan geçmiş olabilir miyiz? Gelin bakalım!

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Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Chongqing’in Yuzhong Bölgesi, 32 milyon insana ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Chongqing’in Yuzhong Bölgesi, 32 milyon insana ev sahipliği yapıyor.

Şehir, gökdelenlerin arasında süzülen tren hatları, üst üste yığılmış yollar ve köprülerle adeta üç boyutlu bir labirenti andırıyor.

Görsel olarak da oldukça etkileyici olan bu şehir, özellikle gece saatlerinde ışıklandırmaların etkisiyle Blade Runner gibi ünlü bilim kurgu filmlerini andırıyor.

Görsel olarak da oldukça etkileyici olan bu şehir, özellikle gece saatlerinde ışıklandırmaların etkisiyle Blade Runner gibi ünlü bilim kurgu filmlerini andırıyor.

TikTok’ta popülerleşen videolarda, insanlar Chongqing’in bu distopik yapısını gözler önüne seriyor.

Gerçekten de bir insan hayatı boyunca yere basmadan yaşayabilir mi?

Gerçekten de bir insan hayatı boyunca yere basmadan yaşayabilir mi?

TikToker @hughchongqing tarafından paylaşılan bir video, şehrin karmaşıklığını mükemmel bir şekilde özetliyor:

  • Bir meydanda yürürken kendinizi 22. katta sanıyorsunuz.

  • Fakat asansöre bindiğinizde aslında 12. katta olduğunuzu görüyorsunuz.

  • Daha sonra başka bir asansörle 8. kata iniyorsunuz ve birdenbire sokağa çıkıyorsunuz!

Şehirdeki bazı binaların zemin katları, aslında başka bir binanın çatı katı olarak kullanılabiliyor.

Şehirdeki bazı binaların zemin katları, aslında başka bir binanın çatı katı olarak kullanılabiliyor.

Hatta bazı benzin istasyonları bile gökdelenlerin tepelerinde yer alıyor. Peki, şehirdeki 'gerçek' zemin nerede?

TikToker @journeyofjackson, Chongqing’in en alt noktasını bulmaya çalıştı.

TikToker @journeyofjackson, Chongqing’in en alt noktasını bulmaya çalıştı.

Yolculuğu boyunca “zemin kat” olarak düşündüğü binaların aslında 12 kat yukarıda olduğunu keşfetti. Hatta nihayet en dipte olduğunu sandığında, çok daha aşağıda bir okul olduğunu fark etti!

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Bu yapısal karmaşıklık, Chongqing’i eşsiz kılıyor.

Bu yapısal karmaşıklık, Chongqing’i eşsiz kılıyor.

Birçok kişi bu şehrin nasıl inşa edildiğini merak ediyor. Bir kullanıcı, 'Tüm bu yapılar nasıl birbirinin üstüne yığılmadan durabiliyor?' diye sorarken, bir diğeri 'Navigasyon sistemleri burada nasıl çalışıyor? GPS’in her sokağı 3D olarak göstermesi mi gerekiyor?' diye düşünüyor.

Yapı, Chongqing’in kendine özgü yönetim biçiminden kaynaklanıyor.

Yapı, Chongqing’in kendine özgü yönetim biçiminden kaynaklanıyor.

Çin'in dört doğrudan yönetilen belediyesinden biri olan şehir, merkezi hükümetten bağımsız olarak gelişiyor.

Chongqing’in katmanlı yapısı ve yerden kopuk şehir düzeni, onu gerçek dünyada bir bilim kurgu harikasına dönüştürüyor.

Chongqing’in katmanlı yapısı ve yerden kopuk şehir düzeni, onu gerçek dünyada bir bilim kurgu harikasına dönüştürüyor.

Eğer bir gün bu şehri ziyaret ederseniz, attığınız adımın gerçekten 'yere' basıp basmadığını sorgulamak zorunda kalabilirsiniz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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