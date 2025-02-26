Bu Kentte İnsanlar Hayat Boyu Gerçek Zemine Basmadan Yaşayabiliyor: Dünyanın En Garip Şehri Chongqing
Bu Kentte İnsanlar Hayat Boyu Gerçek Zemine Basmadan Yaşayabiliyor: Dünyanın En Garip Şehri Chongqing
Bir apartmana giriyorsunuz, asansörde 13. kata çıkıyorsunuz ve dışarı adımınızı attığınızda... kendinizi bir köprünün üzerinde buluyorsunuz! Chongqing'de katlar, sokaklar ve köprüler iç içe geçmiş durumda. Öyle ki şehrin bazı noktalarında gerçekten hangi katta olduğunuzu anlamak imkansız hale geliyor. Siberpunk distopyasına çoktan geçmiş olabilir miyiz? Gelin bakalım!
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Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Chongqing’in Yuzhong Bölgesi, 32 milyon insana ev sahipliği yapıyor.
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Görsel olarak da oldukça etkileyici olan bu şehir, özellikle gece saatlerinde ışıklandırmaların etkisiyle Blade Runner gibi ünlü bilim kurgu filmlerini andırıyor.
Gerçekten de bir insan hayatı boyunca yere basmadan yaşayabilir mi?
Şehirdeki bazı binaların zemin katları, aslında başka bir binanın çatı katı olarak kullanılabiliyor.
TikToker @journeyofjackson, Chongqing’in en alt noktasını bulmaya çalıştı.
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Bu yapısal karmaşıklık, Chongqing’i eşsiz kılıyor.
Yapı, Chongqing’in kendine özgü yönetim biçiminden kaynaklanıyor.
Chongqing’in katmanlı yapısı ve yerden kopuk şehir düzeni, onu gerçek dünyada bir bilim kurgu harikasına dönüştürüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Çok güzelsin Chongqing