Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden 15 Kente Sarı Kodlu Uyarı Geldi
Art arda yapılan uyarıların ardından vatandaşlar güne sağanak yağışla uyandı. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kente kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 15 kente sarı kodlu uyarı verdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Mayıs Cumartesi günü hava durumu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteorolojiden 15 kente sarı kodlu uyarı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs Cumartesi hava durumu 👇
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hava durumuna dair uyardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın