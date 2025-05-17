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Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden 15 Kente Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden 15 Kente Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.05.2025 - 09:18

Art arda yapılan uyarıların ardından vatandaşlar güne sağanak yağışla uyandı. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kente kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 15 kente sarı kodlu uyarı verdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Mayıs Cumartesi günü hava durumu!

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Meteorolojiden 15 kente sarı kodlu uyarı geldi.

Meteorolojiden 15 kente sarı kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Mayıs Cumartesi günü hava durumunu paylaştı. 15 kente sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarının verildiği kentler şöyle:

Renkli meteorolojik uyarılar ne anlama geliyor?

Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs Cumartesi hava durumu 👇

Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs Cumartesi hava durumu 👇

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülke geneli 17 Mayıs Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri; Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 

Yağışların, başta Marmara olmak üzere Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacak.

 Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek

Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4-6 derece artacak. 

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı verilen kentlerde olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hava durumuna dair uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hava durumuna dair uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altında. Sistemin etkisi ile Cumartesi ve Pazar günleri aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor' denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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