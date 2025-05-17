Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteorolojiden 15 Kente Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülke geneli 17 Mayıs Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri; Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların, başta Marmara olmak üzere Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacak.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek

Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4-6 derece artacak.

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı verilen kentlerde olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.